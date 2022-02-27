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27 февраля, 09:30

Мединский: Россия гарантирует безопасность делегации Украины на переговорах в Гомеле

По его словам, стороны заранее детально проработали маршрут следования украинских делегатов, чтобы обеспечить им полную защищённость.

<p>Помощник президента России Владимир Мединский. Фото © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/62079/photos/62067" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Помощник президента России Владимир Мединский. Фото © Kremlin.ru

Российская сторона гарантировала украинской делегации полную безопасность на территории Белоруссии во время переговоров в Гомеле. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.

"Сторонами был детально проработан маршрут следования украинской делегации, он был согласован. Нами была обеспечена и гарантирована абсолютная безопасность украинской делегации", — сказал он в российском посольстве в Минске.

Ранее МИД Белоруссии подтвердил прибытие делегации из России на переговоры с Украиной. В ходе встречи белорусская сторона пообещала взять на себя решение всех протокольных, логистических и иных вопросов. Однако президент Украины Владимир Зеленский предложил РФ провести переговоры в Варшаве, Стамбуле или Баку. По его словам, Киев согласился бы на встречу в Белоруссии, если бы с её стороны не было боевых действий.

Делегация России будет ждать ответа Украины по переговорам в Гомеле до 15:00

Делегация России будет ждать ответа Украины по переговорам в Гомеле до 15:00

Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе космическая программа, глобальная конкурентоспособность России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, Великобритания, Канада, Швейцария и другие. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

Александра Васильева

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