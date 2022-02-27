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Регион
Опубликовано 27 февраля 2022, 09:46
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"Безумцы, не трогайте людей": Лукашенко заявил, что на Украине избивают белорусов и россиян

Александр Лукашенко Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Александр Лукашенко Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

По его словам, люди приехали отдохнуть и увидеться с родственниками, а там их начали лупить и травить.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил украинцев в том, что они избивают находящихся в Незалежной белорусов и россиян.

"Безумцы, не трогайте людей. Они приехали к вам отдохнуть, к родственникам. Они начали их избивать, травить. Они угрожают нам террористическими актами", — заявил журналистам президент Белоруссии.

Лайф напоминает, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. На Украине было введено военное положение. 25 февраля Песков заявил, что Владимир Путин готов направить в Минск делегацию для встречи с украинской стороной и обсуждения нейтрального статуса Незалежной (о чём ранее высказались в Киеве). К диалогу призвал и президент Украины Владимир Зеленский. Однако 26 февраля стало известно, что украинская сторона отказалась от диалога с РФ. Лайф следит за развитием событий.

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Виктория Дитрих
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