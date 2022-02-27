Сдавшийся ЛНР украинский нацгвардеец объяснил, как попал на передовую

Мужчина говорит, что числился механиком и должен был только заниматься ремонтом боевых машин.

Украинский военнослужащий Богдан из Чернигова, который сдался войскам ЛНР, рассказал, что был вынужден пойти воевать, потому что неоднократно получал повестки из военкомата. Его зачислили в 818-й батальон Нацгвардии на должность механика с зарплатой в 13,2 тысячи гривен.

"Пошёл, чтобы не задалбывал военком. Задалбывал два года подряд", — пояснил журналистам задержанный и добавил, что на передовой оказался случайно.