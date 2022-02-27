Сдавшийся ЛНР украинский нацгвардеец объяснил, как попал на передовую
Мужчина говорит, что числился механиком и должен был только заниматься ремонтом боевых машин.
Украинский военнослужащий Богдан из Чернигова, который сдался войскам ЛНР, рассказал, что был вынужден пойти воевать, потому что неоднократно получал повестки из военкомата. Его зачислили в 818-й батальон Нацгвардии на должность механика с зарплатой в 13,2 тысячи гривен.
"Пошёл, чтобы не задалбывал военком. Задалбывал два года подряд", — пояснил журналистам задержанный и добавил, что на передовой оказался случайно.
По словам Богдана, его отправили в район боевых действий, чтобы он отремонтировал там военную технику и вернулся. Его отряд оказался в бою под городом Счастье, около села Трёхизбенка. Богдана задержали силы ЛНР. Сейчас его допрашивают. Как отмечает он сам, обращаются со всеми пленными нормально.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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