Эвакуированные в Подмосковье подростки из Донбасса рассказали о жизни под обстрелами

Они поблагодарили россиян за гостеприимство и сопереживание. А в Таганроге обычные прохожие подходили, чтобы сказать слова поддержки приезжающим из республик.

Подростки из Донбасса, которых разместили в подмосковном Клину, рассказали телеканалу "360", как за эти восемь лет привыкли жить под постоянными обстрелами ВСУ, а в последние месяцы обстановка только ухудшилась.

"Стреляют больше всех по мирным посёлкам и просто начинают взрывать машины. Два дня назад ехала машина на Дубровскую трассу, взорвались три мирных жителя. <...> В 2017 году у нас было прямое попадание снаряда прямо к соседям", — сообщил Станислав.