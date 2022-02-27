Эвакуированные в Подмосковье подростки из Донбасса рассказали о жизни под обстрелами

Подростки из Донбасса, которых разместили в подмосковном Клину, рассказали телеканалу "360" , как за эти восемь лет привыкли жить под постоянными обстрелами ВСУ, а в последние месяцы обстановка только ухудшилась.

"Стреляют больше всех по мирным посёлкам и просто начинают взрывать машины. Два дня назад ехала машина на Дубровскую трассу, взорвались три мирных жителя. <...> В 2017 году у нас было прямое попадание снаряда прямо к соседям", — сообщил Станислав.

Эвакуироваться в Россию им пришлось из-за того, что линия разграничения была совсем близко, в районе Путиловки. Привезли их автобусом в Таганрог. По словам ребят, их встретили очень тепло. Прохожие подходили к подросткам и говорили, что очень переживают за Донбасс. По прибытии в Подмосковье их накормили сразу на станции, детям дарили игрушки. Всего Московская область встретила и приютила почти 1300 человек, в основном это дети, старики и женщины.