Эвакуированные в Подмосковье подростки из Донбасса рассказали о жизни под обстрелами
Они поблагодарили россиян за гостеприимство и сопереживание. А в Таганроге обычные прохожие подходили, чтобы сказать слова поддержки приезжающим из республик.
Подростки из Донбасса, которых разместили в подмосковном Клину, рассказали телеканалу "360", как за эти восемь лет привыкли жить под постоянными обстрелами ВСУ, а в последние месяцы обстановка только ухудшилась.
"Стреляют больше всех по мирным посёлкам и просто начинают взрывать машины. Два дня назад ехала машина на Дубровскую трассу, взорвались три мирных жителя. <...> В 2017 году у нас было прямое попадание снаряда прямо к соседям", — сообщил Станислав.
Эвакуироваться в Россию им пришлось из-за того, что линия разграничения была совсем близко, в районе Путиловки. Привезли их автобусом в Таганрог. По словам ребят, их встретили очень тепло. Прохожие подходили к подросткам и говорили, что очень переживают за Донбасс. По прибытии в Подмосковье их накормили сразу на станции, детям дарили игрушки. Всего Московская область встретила и приютила почти 1300 человек, в основном это дети, старики и женщины.
Лайф напоминает, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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