Минобороны РФ сообщило о погибших и раненых среди россиян в ходе "Операции Z"

Там отметили, что наши потери многократно меньше уничтоженных националистов и военнослужащих украинских ВС.

Конашенков — о ходе операции по защите Донбасса. Видео © Минобороны РФ

В результате "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины с российской стороны есть погибшие и раненые, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

"Российские военнослужащие проявляют мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции. К сожалению, есть погибшие и раненые наши товарищи. Но наши потери многократно меньше уничтоженных националистов. И потерь среди военнослужащих украинских вооружённых сил", — отметил он.

Конашенков также подчеркнул намерение и дальше достойно относиться ко всем сложившим оружие военнослужащим ВСУ. Он выразил понимание, что они давали присягу народу Украины. Офицер пообещал, что все сложившие оружие и прекратившие сопротивление будут возвращены своим семьям. Вместе с тем он отметил, что РФ известно, как украинские нацисты относятся к немногим захваченным российским военнослужащим. Москва видит те же истязания и пытки, что были у германских нацистов и их прихвостней-полицаев в Великую Отечественную войну. Все лица, голоса, телефоны, координаты, IP-адреса и переписка украинских нацистов, причастных к издевательствам над российскими воинами, фиксируются.