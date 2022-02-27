Минобороны РФ сообщило о погибших и раненых среди россиян в ходе "Операции Z"
Там отметили, что наши потери многократно меньше уничтоженных националистов и военнослужащих украинских ВС.
Конашенков — о ходе операции по защите Донбасса. Видео © Минобороны РФ
В результате "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины с российской стороны есть погибшие и раненые, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
"Российские военнослужащие проявляют мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции. К сожалению, есть погибшие и раненые наши товарищи. Но наши потери многократно меньше уничтоженных националистов. И потерь среди военнослужащих украинских вооружённых сил", — отметил он.
Конашенков также подчеркнул намерение и дальше достойно относиться ко всем сложившим оружие военнослужащим ВСУ. Он выразил понимание, что они давали присягу народу Украины. Офицер пообещал, что все сложившие оружие и прекратившие сопротивление будут возвращены своим семьям. Вместе с тем он отметил, что РФ известно, как украинские нацисты относятся к немногим захваченным российским военнослужащим. Москва видит те же истязания и пытки, что были у германских нацистов и их прихвостней-полицаев в Великую Отечественную войну. Все лица, голоса, телефоны, координаты, IP-адреса и переписка украинских нацистов, причастных к издевательствам над российскими воинами, фиксируются.
"Также это касается руководителей киевского режима и их исполнителей, прямо призывающих к издевательствам над российскими военнослужащими в нарушение конвенции по обращению с военнопленными. Все вы будете найдены и неминуемо понесёте суровую ответственность", — предупредил Конашенков.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе космическая программа, глобальная конкурентоспособность России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, Великобритания, Канада, Швейцария и другие. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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