Путин проинформировал премьера Израиля о ходе "Операции Z"

Глава государства рассказал коллеге, что российская делегация находится в белорусском Гомеле и готова к переговорам с представителями Киева.

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом проинформировал его о ходе спецоперации по защите Донбасса. Подробности беседы сообщили в пресс-службе Кремля.

"Путин проинформировал о ходе специальной военной операции по защите Донбасса. Было также отмечено, что российская делегация находится в белорусском городе Гомеле и готова к переговорам с представителями Киева, которые, проявляя непоследовательность, до сих пор не воспользовались этой возможностью", — уточнили в Кремле.