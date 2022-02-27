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Регион
Опубликовано 27 февраля 2022, 12:14
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Путин проинформировал премьера Израиля о ходе "Операции Z"

Глава государства рассказал коллеге, что российская делегация находится в белорусском Гомеле и готова к переговорам с представителями Киева.

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом проинформировал его о ходе спецоперации по защите Донбасса. Подробности беседы сообщили в пресс-службе Кремля.

"Путин проинформировал о ходе специальной военной операции по защите Донбасса. Было также отмечено, что российская делегация находится в белорусском городе Гомеле и готова к переговорам с представителями Киева, которые, проявляя непоследовательность, до сих пор не воспользовались этой возможностью", — уточнили в Кремле.

Беннет в свою очередь предложил посреднические услуги Израиля в целях разрешения конфликта на Украине. Президент РФ и израильский премьер договорились продолжить двусторонние российско-израильские контакты на различных уровнях.

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Напомним, сегодня МИД Белоруссии подтвердил прибытие делегации из России на переговоры с Украиной. В ходе встречи белорусская сторона пообещала взять на себя решение всех протокольных, логистических и иных вопросов. Однако президент Украины Владимир Зеленский предложил РФ провести переговоры в Варшаве, Стамбуле или Баку. После этого помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что делегация России готова ждать ответа Украины по переговорам до 15:00.

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Обложка © ТАСС / Алексей Никольский

Алёна Темирчиева
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