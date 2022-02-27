Сенатор Джабаров объяснил, почему Украина "виляет" с ответом по переговорам в Гомеле
Собеседник Лайфа отметил, что это искусственная затяжка времени, а также добавил, что Незалежная сама предложила провести встречу в этом месте.
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с Лайфом назвал причину, по которой Украина "виляет" с ответом по переговорам в Гомеле.
"Я расцениваю это как искусственную затяжку времени, потому что на самом деле [пресс-секретарь президента РФ Дмитрий] Песков сказал, что Украина сама предложила Гомель. Наша делегация готова к переговорам, но украинцы затягивают время — явно рассчитывают на вмешательство стран НАТО, пытаются любой ценой втянуть натовцев", — считает Джабаров.
По его словам, от альянса уже идут потоки заявлений о том, что одна страна поставит Украине один вид вооружений, другая — другой. Сенатор отметил, что это явная попытка расширить конфликт, и выразил мнение о правильности решения продолжить операцию.
"Они рассчитывают, что будет оказано давление США и их союзниками на Россию. Они же подключают всё: от артистов, спортсменов, различных федераций — кого угодно, лишь бы на Россию было оказано давление. Но я думаю, что это контрпродуктивно. На Россию давить не надо. Россия предупреждала, что она видит реальную красную линию", — отметил сенатор.
Собеседник Лайфа также обратил внимание, что даже сейчас Украина не является членом НАТО, однако туда уже поставляется вооружение и ударные установки. По его мнению, следует быть спокойнее и ждать результатов окончания специальной военной операции.
"У Украины нет своей позиции (Согласится ли Украина на Гомель по итогу. – Прим. ред.). Они всё время виляют, хитрят. Играют в дурачка", — заключил эксперт.
Напомним, сегодня МИД Белоруссии подтвердил прибытие делегации из России на переговоры с Украиной. В ходе встречи белорусская сторона пообещала взять на себя решение всех протокольных, логистических и иных вопросов. Однако президент Украины Владимир Зеленский предложил РФ провести переговоры в Варшаве, Стамбуле или Баку. После этого помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что делегация России готова ждать ответа Украины по переговорам до 15:00.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе космическая программа, глобальная конкурентоспособность России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, Великобритания, Канада, Швейцария и другие. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.