Собеседник Лайфа отметил, что это искусственная затяжка времени, а также добавил, что Незалежная сама предложила провести встречу в этом месте.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с Лайфом назвал причину, по которой Украина "виляет" с ответом по переговорам в Гомеле.

"Я расцениваю это как искусственную затяжку времени, потому что на самом деле [пресс-секретарь президента РФ Дмитрий] Песков сказал, что Украина сама предложила Гомель. Наша делегация готова к переговорам, но украинцы затягивают время — явно рассчитывают на вмешательство стран НАТО, пытаются любой ценой втянуть натовцев", — считает Джабаров.

По его словам, от альянса уже идут потоки заявлений о том, что одна страна поставит Украине один вид вооружений, другая — другой. Сенатор отметил, что это явная попытка расширить конфликт, и выразил мнение о правильности решения продолжить операцию.

"Они рассчитывают, что будет оказано давление США и их союзниками на Россию. Они же подключают всё: от артистов, спортсменов, различных федераций — кого угодно, лишь бы на Россию было оказано давление. Но я думаю, что это контрпродуктивно. На Россию давить не надо. Россия предупреждала, что она видит реальную красную линию", — отметил сенатор.

Собеседник Лайфа также обратил внимание, что даже сейчас Украина не является членом НАТО, однако туда уже поставляется вооружение и ударные установки. По его мнению, следует быть спокойнее и ждать результатов окончания специальной военной операции.