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27 февраля, 11:51

Лукашенко назвал Зеленского неадекватным

Он рассказал, что наладить контакт с главой Незалежной через него пытался президент РФ Владимир Путин, с этой же целью к нему обращались и представители украинской элиты.

<p>Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © <a href="https://president.gov.by/ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Официальный портал президента Республики Беларусь</a></p>

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © Официальный портал президента Республики Беларусь

Президент Украины Владимир Зеленский "не в адеквате", он не понимает, что происходит, считает белорусский лидер Александр Лукашенко. По его словам, Зеленский поставил под сомнение проведение переговоров между Россией и Украиной, когда Белоруссия уже подготовила площадку для встречи и российская делегация прибыла в страну.

"По нескольким линиям доложили Зеленскому, что я хочу с ним связаться. Тут в очередной раз поздно вечером закрутилось. Опять позвонил президент России (Владимир Путин. — Прим. Лайфа), рассказал, как с переговорами [с украинцами] обстоят дела: "Готовы встречаться в Гомеле". Я говорю: "Хорошо, в Гомеле так в Гомеле, если Минск для них очень плохо. За ночь Зеленского пытались найти, нашли к утру. "Возможно. Переговорим" — ответ", рассказал Лукашенко.

Он отметил, что изначально с ним связались представители украинской элиты, они попросили белорусского президента поговорить с Зеленским. После этого к нему обратился и Путин с просьбой помочь организовать переговоры между Россией и Украиной.

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Напомним, сегодня МИД Белоруссии подтвердил прибытие делегации из России на переговоры с Украиной. В ходе встречи белорусская сторона пообещала взять на себя решение всех протокольных, логистических и иных вопросов. Однако президент Украины Владимир Зеленский предложил РФ провести переговоры в Варшаве, Стамбуле или Баку. После этого помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что делегация России готова ждать ответа Украины по переговорам до 15:00.

Александра Васильева

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