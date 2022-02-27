Лукашенко назвал Зеленского неадекватным

Он рассказал, что наладить контакт с главой Незалежной через него пытался президент РФ Владимир Путин, с этой же целью к нему обращались и представители украинской элиты.

Президент Украины Владимир Зеленский "не в адеквате", он не понимает, что происходит, считает белорусский лидер Александр Лукашенко. По его словам, Зеленский поставил под сомнение проведение переговоров между Россией и Украиной, когда Белоруссия уже подготовила площадку для встречи и российская делегация прибыла в страну.

"По нескольким линиям доложили Зеленскому, что я хочу с ним связаться. Тут в очередной раз поздно вечером закрутилось. Опять позвонил президент России (Владимир Путин. — Прим. Лайфа), рассказал, как с переговорами [с украинцами] обстоят дела: "Готовы встречаться в Гомеле". Я говорю: "Хорошо, в Гомеле так в Гомеле, если Минск для них — очень плохо. За ночь Зеленского пытались найти, нашли к утру. "Возможно. Переговорим" — ответ", — рассказал Лукашенко.