Лукашенко назвал Зеленского неадекватным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © Официальный портал президента Республики Беларусь
Он рассказал, что наладить контакт с главой Незалежной через него пытался президент РФ Владимир Путин, с этой же целью к нему обращались и представители украинской элиты.
Президент Украины Владимир Зеленский "не в адеквате", он не понимает, что происходит, считает белорусский лидер Александр Лукашенко. По его словам, Зеленский поставил под сомнение проведение переговоров между Россией и Украиной, когда Белоруссия уже подготовила площадку для встречи и российская делегация прибыла в страну.
"По нескольким линиям доложили Зеленскому, что я хочу с ним связаться. Тут в очередной раз поздно вечером закрутилось. Опять позвонил президент России (Владимир Путин. — Прим. Лайфа), рассказал, как с переговорами [с украинцами] обстоят дела: "Готовы встречаться в Гомеле". Я говорю: "Хорошо, в Гомеле так в Гомеле, если Минск для них — очень плохо. За ночь Зеленского пытались найти, нашли к утру. "Возможно. Переговорим" — ответ", — рассказал Лукашенко.
Он отметил, что изначально с ним связались представители украинской элиты, они попросили белорусского президента поговорить с Зеленским. После этого к нему обратился и Путин с просьбой помочь организовать переговоры между Россией и Украиной.
Напомним, сегодня МИД Белоруссии подтвердил прибытие делегации из России на переговоры с Украиной. В ходе встречи белорусская сторона пообещала взять на себя решение всех протокольных, логистических и иных вопросов. Однако президент Украины Владимир Зеленский предложил РФ провести переговоры в Варшаве, Стамбуле или Баку. После этого помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что делегация России готова ждать ответа Украины по переговорам до 15:00.