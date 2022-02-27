"Мяч на поле Зеленского": Слуцкий призвал Киев не тянуть с ответом по участию в переговорах в Гомеле
Депутат Леонид Слуцкий. Фото © Пресс-служба Госдумы РФ
По его словам, от предстоящей встречи зависит очень многое, поэтому российская сторона рассчитывает, что делегация Украины всё же будет направлена сегодня в Белоруссию.
Украина ранее высказывала готовность к переговорам на территории Белоруссии, поэтому сегодняшний демарш лидера Незалежной Владимира Зеленского совершенно непонятен, заявил глава Комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий, входящий в состав российской делегации по переговорам с Киевом.
"Сейчас мяч на поле Зеленского, который должен направить, как украинская сторона и согласовала накануне, свою делегацию для переговоров в Белоруссию. Мы со своей стороны к переговорам абсолютно готовы", — подчеркнул Слуцкий.
Он отметил, что от предстоящих переговоров зависит очень многое. Поэтому российская сторона рассчитывает, что украинская делегация всё же будет направлена сегодня в Белоруссию и переговоры между странами состоятся хотя бы в конце дня. По словам Слуцкого, Белоруссия идеальна для переговоров с Украиной с точки зрения безопасности, а заявления об обратном лишь говорят о неготовности Киева к встрече.
Напомним, сегодня МИД Белоруссии подтвердил прибытие делегации из России на переговоры с Украиной. В ходе встречи белорусская сторона пообещала взять на себя решение всех протокольных, логистических и иных вопросов. Однако президент Украины Владимир Зеленский предложил РФ провести переговоры в Варшаве, Стамбуле или Баку. После этого помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что делегация России готова ждать ответа Украины по переговорам до 15:00.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе космическая программа, глобальная конкурентоспособность России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, Великобритания, Канада, Швейцария и другие. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.