"Мяч на поле Зеленского": Слуцкий призвал Киев не тянуть с ответом по участию в переговорах в Гомеле

"Сейчас мяч на поле Зеленского, который должен направить, как украинская сторона и согласовала накануне, свою делегацию для переговоров в Белоруссию. Мы со своей стороны к переговорам абсолютно готовы", — подчеркнул Слуцкий.

Он отметил, что от предстоящих переговоров зависит очень многое. Поэтому российская сторона рассчитывает, что украинская делегация всё же будет направлена сегодня в Белоруссию и переговоры между странами состоятся хотя бы в конце дня. По словам Слуцкого, Белоруссия идеальна для переговоров с Украиной с точки зрения безопасности, а заявления об обратном лишь говорят о неготовности Киева к встрече.