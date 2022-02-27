"Мяч на поле Зеленского": Слуцкий призвал Киев не тянуть с ответом по участию в переговорах в Гомеле

По его словам, от предстоящей встречи зависит очень многое, поэтому российская сторона рассчитывает, что делегация Украины всё же будет направлена сегодня в Белоруссию.

Украина ранее высказывала готовность к переговорам на территории Белоруссии, поэтому сегодняшний демарш лидера Незалежной Владимира Зеленского совершенно непонятен, заявил глава Комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий, входящий в состав российской делегации по переговорам с Киевом.

"Сейчас мяч на поле Зеленского, который должен направить, как украинская сторона и согласовала накануне, свою делегацию для переговоров в Белоруссию. Мы со своей стороны к переговорам абсолютно готовы", — подчеркнул Слуцкий.