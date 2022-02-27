Он обратился к коллегам из Незалежной с призывом "взять голову в руки" и принять решение.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Гомеле все сидят и ждут украинскую делегацию, а у России есть проекты итоговых документов.

"Думаете, Запад будет помогать Украине восстановиться? С повестки дня уйдёт Украина, и про неё забудут, а страдать будет украинский народ. Поэтому мы ждём-с. Все сидят в Гомеле и ждут. Приедут — будут переговоры. Не приедут, как президент России вчера мне сказал, ну что делать, значит это их выбор", — сказал Лукашенко после голосования на референдуме по конституции.

Глава Белоруссии подчеркнул, в последний раз поднимает эту тему, предложил взять голову в руки и принять решение. По его словам, у России есть проекты итоговых документов для переговоров и нужно только остановить войну.