Лукашенко заявил, что в Гомеле все сидят и ждут украинскую делегацию
Александр Лукашенко. Фото © БелТА
Он обратился к коллегам из Незалежной с призывом "взять голову в руки" и принять решение.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Гомеле все сидят и ждут украинскую делегацию, а у России есть проекты итоговых документов.
"Думаете, Запад будет помогать Украине восстановиться? С повестки дня уйдёт Украина, и про неё забудут, а страдать будет украинский народ. Поэтому мы ждём-с. Все сидят в Гомеле и ждут. Приедут — будут переговоры. Не приедут, как президент России вчера мне сказал, ну что делать, значит это их выбор", — сказал Лукашенко после голосования на референдуме по конституции.
Глава Белоруссии подчеркнул, в последний раз поднимает эту тему, предложил взять голову в руки и принять решение. По его словам, у России есть проекты итоговых документов для переговоров и нужно только остановить войну.
"То есть то, что предлагает сегодня Россия к переговорам, и проекты решений — это уже всё есть. Просто надо остановить войну, и на это надо идти и восстанавливать Украину", — заявил глава государства.
Лайф напоминает, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. На Украине было введено военное положение. 25 февраля Песков заявил, что Владимир Путин готов направить в Минск делегацию для встречи с украинской стороной и обсуждения нейтрального статуса Незалежной (о чём ранее высказались в Киеве). К диалогу призвал и президент Украины Владимир Зеленский. Однако 26 февраля стало известно, что украинская сторона отказалась от диалога с РФ. Лайф следит за развитием событий.