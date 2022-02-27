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Регион
Опубликовано 27 февраля 2022, 11:00
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Лукашенко заявил, что в Гомеле все сидят и ждут украинскую делегацию

Александр Лукашенко. Фото © БелТА

Александр Лукашенко. Фото © БелТА

Он обратился к коллегам из Незалежной с призывом "взять голову в руки" и принять решение.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Гомеле все сидят и ждут украинскую делегацию, а у России есть проекты итоговых документов.

"Думаете, Запад будет помогать Украине восстановиться? С повестки дня уйдёт Украина, и про неё забудут, а страдать будет украинский народ. Поэтому мы ждём-с. Все сидят в Гомеле и ждут. Приедут — будут переговоры. Не приедут, как президент России вчера мне сказал, ну что делать, значит это их выбор", — сказал Лукашенко после голосования на референдуме по конституции.

Глава Белоруссии подчеркнул, в последний раз поднимает эту тему, предложил взять голову в руки и принять решение. По его словам, у России есть проекты итоговых документов для переговоров и нужно только остановить войну.

Делегация России будет ждать ответа Украины по переговорам в Гомеле до 15:00
Делегация России будет ждать ответа Украины по переговорам в Гомеле до 15:00

"То есть то, что предлагает сегодня Россия к переговорам, и проекты решений — это уже всё есть. Просто надо остановить войну, и на это надо идти и восстанавливать Украину", — заявил глава государства.

Лайф напоминает, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. На Украине было введено военное положение. 25 февраля Песков заявил, что Владимир Путин готов направить в Минск делегацию для встречи с украинской стороной и обсуждения нейтрального статуса Незалежной (о чём ранее высказались в Киеве). К диалогу призвал и президент Украины Владимир Зеленский. Однако 26 февраля стало известно, что украинская сторона отказалась от диалога с РФ. Лайф следит за развитием событий.

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Виктория Чудакова
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