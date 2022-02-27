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27 февраля, 11:00

Украинские фехтовальщики не вышли на матч против России, и им присудили поражение

В итоге наша команда смогла пройти в следующий раунд соревнований и в скором времени узнает имя будущего соперника.

Украинские рапиристы не вышли на матч 1/8 финала командного турнира на этапе Кубка мира в Каире против команды России, за что им было присуждено техническое поражение.

Такое решение организаторами было принято на основании регламента соревнований. Таким образом, наша команда прошла в четвертьфинал турнира, где встретится с победителем пары Польша — Япония.

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Добавим, что в составе сборной России выступают Антон Бородачёв, Кирилл Бородачёв, Владислав Мыльников и Искандер Ахметов.

Обложка © Getty Images / Elsa

Шамиль Гаджиев

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