Украинские фехтовальщики не вышли на матч против России, и им присудили поражение

В итоге наша команда смогла пройти в следующий раунд соревнований и в скором времени узнает имя будущего соперника.

Украинские рапиристы не вышли на матч 1/8 финала командного турнира на этапе Кубка мира в Каире против команды России, за что им было присуждено техническое поражение.

Такое решение организаторами было принято на основании регламента соревнований. Таким образом, наша команда прошла в четвертьфинал турнира, где встретится с победителем пары Польша — Япония.