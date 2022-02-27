Глава МИД Британии анонсировала санкции против "российских олигархов"

При этом она признала, что жёсткие рестрикции в отношении РФ будут иметь экономические последствия в том числе и для самого Королевства.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила об обширном списке "российских олигархов", против которых в ближайшие недели будут введены санкции из-за операции РФ на Украине.

"Каждые несколько недель мы будем вводить санкции против всё большего числа олигархов. Мы введём ограничения против их частных самолётов, недвижимости, активов", — заявила Трасс в эфире телеканала Sky News.