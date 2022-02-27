Глава МИД Британии анонсировала санкции против "российских олигархов"
При этом она признала, что жёсткие рестрикции в отношении РФ будут иметь экономические последствия в том числе и для самого Королевства.
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила об обширном списке "российских олигархов", против которых в ближайшие недели будут введены санкции из-за операции РФ на Украине.
"Каждые несколько недель мы будем вводить санкции против всё большего числа олигархов. Мы введём ограничения против их частных самолётов, недвижимости, активов", — заявила Трасс в эфире телеканала Sky News.
При этом министр признала, что жёсткие рестрикции в отношении России будут иметь экономические последствия в том числе и для самой Британии.
Лайф напоминает, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". После этого последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе космическая программа, глобальная конкурентоспособность России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, Великобритания, Канада, Швейцария и другие. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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