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27 февраля, 10:38

Рижское "Динамо" объявило о выходе из КХЛ

Ранее участие в сезоне завершил финский "Йокерит", который должен был встретиться в плей-офф со "Спартаком".

Рижский хоккейный клуб "Динамо" объявил о своём выходе из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на фоне ситуации на Украине. Об этом говорится в официальном заявлении клуба из Латвии.

"Решение о выходе из КХЛ выражает чёткую позицию руководства клуба. В условиях такого военного и гуманитарного кризиса мы не видим возможности для сотрудничества с Континентальной хоккейной лигой", — говорится в сообщении.

Финский "Йокерит" отказался от участия в плей-офф КХЛ

Финский "Йокерит" отказался от участия в плей-офф КХЛ

Добавим, что ранее о своём досрочном завершении сезона в КХЛ заявил финский клуб "Йокерит", который должен был в первом раунде плей-офф сразиться с московским "Спартаком".

Фото © ХК "Динамо" Рига

Шамиль Гаджиев

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