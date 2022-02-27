Рижское "Динамо" объявило о выходе из КХЛ
Ранее участие в сезоне завершил финский "Йокерит", который должен был встретиться в плей-офф со "Спартаком".
Рижский хоккейный клуб "Динамо" объявил о своём выходе из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на фоне ситуации на Украине. Об этом говорится в официальном заявлении клуба из Латвии.
"Решение о выходе из КХЛ выражает чёткую позицию руководства клуба. В условиях такого военного и гуманитарного кризиса мы не видим возможности для сотрудничества с Континентальной хоккейной лигой", — говорится в сообщении.
Добавим, что ранее о своём досрочном завершении сезона в КХЛ заявил финский клуб "Йокерит", который должен был в первом раунде плей-офф сразиться с московским "Спартаком".
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