Рижское "Динамо" объявило о выходе из КХЛ

Рижский хоккейный клуб "Динамо" объявил о своём выходе из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на фоне ситуации на Украине. Об этом говорится в официальном заявлении клуба из Латвии.

"Решение о выходе из КХЛ выражает чёткую позицию руководства клуба. В условиях такого военного и гуманитарного кризиса мы не видим возможности для сотрудничества с Континентальной хоккейной лигой", — говорится в сообщении.