В Польшу прибыло около 156 тысяч украинских беженцев

Самое большое количество разрешений было оформлено 26 февраля — 88,4 тысячи. Для граждан Незалежной в республике организован сбор материальной помощи.

Число беженцев, прибывших в Польшу с территории Украины с момента начала военной спецоперации РФ, достигло 156 тысяч человек. Об этом сообщила Пограничная охрана республики в "Твиттере".

"С начала военных действий на Украине (24 февраля) сотрудники погранохраны пропустили в сумме на всех погранпереходах с Украиной 187,7 тысячи человек. На въезд в Польшу — более 156 тысяч", — сказано в сообщении.