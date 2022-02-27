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Опубликовано 27 февраля 2022, 10:38

В Польшу прибыло около 156 тысяч украинских беженцев

Самое большое количество разрешений было оформлено 26 февраля — 88,4 тысячи. Для граждан Незалежной в республике организован сбор материальной помощи.

Число беженцев, прибывших в Польшу с территории Украины с момента начала военной спецоперации РФ, достигло 156 тысяч человек. Об этом сообщила Пограничная охрана республики в "Твиттере".

"С начала военных действий на Украине (24 февраля) сотрудники погранохраны пропустили в сумме на всех погранпереходах с Украиной 187,7 тысячи человек. На въезд в Польшу — более 156 тысяч", — сказано в сообщении.

Самое большое количество разрешений было оформлено 26 февраля — 88,4 тысячи. Из них 77,3 тысячи разрешений — в направлении Польши. Прибывающие граждане пользуются услугами специальных пунктов приёма беженцев, некоторых встречают родственники. Для беженцев с Украины в республике организован сбор материальной помощи.

Ранее Польша заявила, что передаст Украине снаряды для систем ПВО и беспилотники. Также в страну прибыло уже более десяти самолётов США с боеприпасами, последние из которых приземлились в Незалежной 13 февраля. Позднее глава МВД Польши Каминьский допустил закрытие границ с Россией и Белоруссией. На фоне начала российской спецоперации в Донбассе многие страны стали ограничивать воздушное пространство для российских самолётов, в том числе и Польша.

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Обложка © Getty Images / Dominika Zarzycka / NurPhoto

Оксана Попова
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