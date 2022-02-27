Референдум по конституции в Белоруссии признан состоявшимся

Референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию Белоруссии состоялся, сообщил в эфире телеканала "Беларусь-1" председатель Центризбиркома Игорь Карпенко.

"На 12:00 (совпадает с мск) по стране проголосовало 52,85%, включённых в списки. Можно сказать, что референдум состоялся", — сказал Карпенко и добавил, что сообщений о каких-либо нарушениях от наблюдателей не поступало.