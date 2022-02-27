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27 февраля, 10:20

Референдум по конституции в Белоруссии признан состоявшимся

Сообщений о каких-либо нарушениях на референдуме от наблюдателей не поступало.

Референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию Белоруссии состоялся, сообщил в эфире телеканала "Беларусь-1" председатель Центризбиркома Игорь Карпенко.

"На 12:00 (совпадает с мск) по стране проголосовало 52,85%, включённых в списки. Можно сказать, что референдум состоялся", сказал Карпенко и добавил, что сообщений о каких-либо нарушениях от наблюдателей не поступало.

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Напомним, референдум по изменению конституции проходил в Белоруссии сегодня. Для голосования в стране было открыто 5510 участков, включая 217 в санаториях, профилакториях, больницах, 12 в воинских частях. Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял участие в голосовании.

Обложка © Getty Images/Misha Friedman

Оксана Попова

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