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27 февраля, 10:11

Песков опроверг информацию о новом выступлении Путина по Украине

Ранее заявление проанонсировало видеохостинговое агентство Ruptly.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков опроверг информацию о предстоящем обращении президента РФ Владимира Путина к народу по "Операции Z" на Украине после предложения Киеву провести переговоры в Белоруссии.

"Нет", — ответил Песков на вопрос о соответствующем анонсе видеохостингового агентства Ruptly.

Песков: На этот раз "Операция Z" на время переговоров с Киевом приостанавливаться не будет

Песков: На этот раз "Операция Z" на время переговоров с Киевом приостанавливаться не будет

Лайф напоминает, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. На Украине было введено военное положение. 25 февраля Песков заявил, что Владимир Путин готов направить в Минск делегацию для встречи с украинской стороной и обсуждения нейтрального статуса Незалежной (о чём ранее высказались в Киеве). К диалогу призвал и президент Украины Владимир Зеленский. Однако 26 февраля стало известно, что украинская сторона отказалась от диалога с РФ. Лайф следит за развитием событий.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Обложка © Kremlin.ru

Виктория Чудакова

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