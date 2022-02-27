Лукашенко призвал Зеленского обращаться к украинцам, а не к белорусам
Глава государства отметил, что Минск помогал Киеву удобрением и в посеве, а получил в ответ речь после "бодуна".
Президента Белоруссии Александра Лукашенко возмутило обращение лидера Незалежной Владимира Зеленского к белорусам. Он посоветовал коллеге выступать с речами в адрес украинского народа.
"Весь мозырьский завод работал на Украину. Свои они заводы уничтожили. Надо было удобрение — давали, сеять — помогали. Всё делали, что только можно. Что мы получили? И он сегодня выходит там, не знаю, после "бодуна", в этой сорочке или майке и начинает обращаться к белорусскому народу. Так к белорусскому народу есть кому обращаться, он пусть лучше обращается к украинскому народу и отвечает за то, что происходит сегодня на Украине", — сказал Лукашенко после голосования на референдуме по обновлённой конституции.
Ранее МИД Белоруссии подтвердил прибытие делегации из России на переговоры с Украиной. В ходе встречи белорусская сторона пообещала взять на себя решение всех протокольных, логистических и иных вопросов. Однако президент Украины Владимир Зеленский предложил РФ провести переговоры в Варшаве, Стамбуле или Баку. По его словам, Киев согласился бы на встречу в Белоруссии, если бы с её стороны не было боевых действий.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе космическая программа, глобальная конкурентоспособность России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, Великобритания, Канада, Швейцария и другие. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
Обложка © Shutterstock