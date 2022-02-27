Лукашенко призвал Зеленского обращаться к украинцам, а не к белорусам

"Весь мозырьский завод работал на Украину. Свои они заводы уничтожили. Надо было удобрение — давали, сеять — помогали. Всё делали, что только можно. Что мы получили? И он сегодня выходит там, не знаю, после "бодуна", в этой сорочке или майке и начинает обращаться к белорусскому народу. Так к белорусскому народу есть кому обращаться, он пусть лучше обращается к украинскому народу и отвечает за то, что происходит сегодня на Украине", — сказал Лукашенко после голосования на референдуме по обновлённой конституции.