В ЦБ заявили о готовности финансовой системы к работе в любой ситуации
Для поддержания стабильной работы банков регулятор намерен непрерывно предоставлять кредитным организациям наличную и безналичную ликвидность в рублях.
Центробанк располагает необходимыми ресурсами и инструментами для поддержания финансовой стабильности в стране. Внутри РФ обмен финансовой информацией осуществляется при помощи Системы передачи финансовых сообщений (СПФС), которая является отечественным аналогом системы международных расчётов SWIFT, сообщили в пресс-службе регулятора.
"Передачу финансовых сообщений внутри страны при любом сценарии развития событий обеспечивает СПФС Банка России", — говорится в сообщении регулятора о мерах по поддержанию финансовой стабильности.
В пресс-релизе подчёркивается, что ЦБ обладает необходимыми ресурсами и инструментами для поддержания финансовой стабильности в стране и обеспечения непрерывной работы финансового сектора. Для того чтобы максимально покрыть потребности банков, регулятор существенно расширит ломбардный список. Кроме того, он будет непрерывно предоставлять кредитным организациям наличную и безналичную ликвидность в рублях.
Ранее глава Еврокомиссии заявила, что Запад договорился отключить некоторые банки России от SWIFT. На первом этапе эти меры коснутся финансовых учреждений, которые уже находятся под давлением ЕС и США. Запад планирует заморозить активы Центробанка РФ, чтобы тот не смог снизить эффективность антироссийских санкций. Также SWIFT подтвердила готовность к антироссийским санкциям. Поводом для этих мер стала российская военная "Операция Z" на Украине, президент России Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.
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