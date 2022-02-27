НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 февраля, 10:16

В ЦБ заявили о готовности финансовой системы к работе в любой ситуации

Для поддержания стабильной работы банков регулятор намерен непрерывно предоставлять кредитным организациям наличную и безналичную ликвидность в рублях.

Центробанк располагает необходимыми ресурсами и инструментами для поддержания финансовой стабильности в стране. Внутри РФ обмен финансовой информацией осуществляется при помощи Системы передачи финансовых сообщений (СПФС), которая является отечественным аналогом системы международных расчётов SWIFT, сообщили в пресс-службе регулятора.

"Передачу финансовых сообщений внутри страны при любом сценарии развития событий обеспечивает СПФС Банка России", — говорится в сообщении регулятора о мерах по поддержанию финансовой стабильности.

В пресс-релизе подчёркивается, что ЦБ обладает необходимыми ресурсами и инструментами для поддержания финансовой стабильности в стране и обеспечения непрерывной работы финансового сектора. Для того чтобы максимально покрыть потребности банков, регулятор существенно расширит ломбардный список. Кроме того, он будет непрерывно предоставлять кредитным организациям наличную и безналичную ликвидность в рублях.

Экономист Беляев пояснил, почему отключение России от SWIFT не будет "концом света"

Экономист Беляев пояснил, почему отключение России от SWIFT не будет "концом света"

Ранее глава Еврокомиссии заявила, что Запад договорился отключить некоторые банки России от SWIFT. На первом этапе эти меры коснутся финансовых учреждений, которые уже находятся под давлением ЕС и США. Запад планирует заморозить активы Центробанка РФ, чтобы тот не смог снизить эффективность антироссийских санкций. Также SWIFT подтвердила готовность к антироссийским санкциям. Поводом для этих мер стала российская военная "Операция Z" на Украине, президент России Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.

Обложка © Банк России

Александра Васильева

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1