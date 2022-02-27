В ЦБ заявили о готовности финансовой системы к работе в любой ситуации

Центробанк располагает необходимыми ресурсами и инструментами для поддержания финансовой стабильности в стране. Внутри РФ обмен финансовой информацией осуществляется при помощи Системы передачи финансовых сообщений (СПФС), которая является отечественным аналогом системы международных расчётов SWIFT, сообщили в пресс-службе регулятора.

В пресс-релизе подчёркивается, что ЦБ обладает необходимыми ресурсами и инструментами для поддержания финансовой стабильности в стране и обеспечения непрерывной работы финансового сектора. Для того чтобы максимально покрыть потребности банков, регулятор существенно расширит ломбардный список. Кроме того, он будет непрерывно предоставлять кредитным организациям наличную и безналичную ликвидность в рублях.