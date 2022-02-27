ЦБ пообещал непрерывно предоставлять банкам наличную и безналичную ликвидность в рублях

Все средства клиентов на счетах российских кредитных организаций находятся в сохранности и готовы к получению в любой момент.

Банк России полностью готов к отражению зарубежных санкций и имеет для этого все необходимые ресурсы — в частности, он обещает непрерывно предоставлять банкам наличную и безналичную ликвидность в рублях. Об этом сообщили в самом регуляторе.

"Банк России будет непрерывно предоставлять банкам наличную и безналичную ликвидность в рублях. Аукцион РЕПО "тонкой настройки" в понедельник будет проведён на безлимитной основе, с полным удовлетворением всех поступивших от банков заявок", — подчеркнули в ведомстве.

Отдельно там добавили, что все средства клиентов на счетах российских банков находятся в сохранности и доступны к получению, а все банковские сервисы продолжают работу. Чтобы удовлетворить потребности банков в текущей ликвидности, ЦБ также расширяет Ломбардный список.