ЦБ пообещал непрерывно предоставлять банкам наличную и безналичную ликвидность в рублях
Все средства клиентов на счетах российских кредитных организаций находятся в сохранности и готовы к получению в любой момент.
Банк России полностью готов к отражению зарубежных санкций и имеет для этого все необходимые ресурсы — в частности, он обещает непрерывно предоставлять банкам наличную и безналичную ликвидность в рублях. Об этом сообщили в самом регуляторе.
"Банк России будет непрерывно предоставлять банкам наличную и безналичную ликвидность в рублях. Аукцион РЕПО "тонкой настройки" в понедельник будет проведён на безлимитной основе, с полным удовлетворением всех поступивших от банков заявок", — подчеркнули в ведомстве.
Отдельно там добавили, что все средства клиентов на счетах российских банков находятся в сохранности и доступны к получению, а все банковские сервисы продолжают работу. Чтобы удовлетворить потребности банков в текущей ликвидности, ЦБ также расширяет Ломбардный список.
Кроме того, в обычном режиме будут функционировать банковские карты на территории России. Обеспечивает это Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России — отечественный аналог системы международных расчётов SWIFT, уточнил регулятор.
Ранее глава Еврокомиссии заявила, что Запад договорился отключить некоторые банки России от SWIFT. На первом этапе эти меры коснутся финансовых учреждений, которые уже находятся под давлением ЕС и США. Запад планирует заморозить активы Центробанка РФ, чтобы тот не смог снизить эффективность антироссийских санкций. Также SWIFT подтвердила готовность к антироссийским санкциям. Поводом для этих мер стала российская военная "Операция Z" на Украине, президент России Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.
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