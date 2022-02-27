Ещё четыре страны ЕС намерены закрыть небо для российских самолётов

Ранее о принятии данного решения заявляли власти Болгарии, Великобритании, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словении, Чехии и Эстонии.

Ирландия намерена закрыть своё воздушное пространство для всех российских самолётов и призывает партнёров по Евросоюзу поступить аналогичным образом. Об этом глава МИД Ирландии Саймон Ковени написал в своём аккаунте в "Твиттере".

"Ирландия предпримет меры по закрытию ирландского воздушного пространства для всех российских самолётов. Мы призываем других партнёров по ЕС сделать то же самое", — написал министр, добавив, что Дублин также поддерживает "новые широкомасштабные санкции", которые будут согласованы на саммите ЕС, и новый пакет помощи для Украины.

Также о закрытии воздушного пространства для всех российских самолётов заявила министр транспорта Австрии Леонора Гевесслер.

"Австрия поддерживает закрытие воздушного пространства для российских самолётов на всей территории ЕС. Наши действия наиболее эффективны, когда мы действуем как единое целое. Тем важнее, чтобы все необходимые решения принимались быстро", — написала она в своём твиттере.

Данное решение поддержал и глава МИД Дании Еппе Куфуд. Он отметил, что на сегодняшней встрече министров иностранных дел ЕС страна будет настаивать на общеевропейском запрете. Кроме того, о планах закрыть воздушное пространство для самолётов из России заявил шведский министр по вопросам ЕС Ханс Дальгрен. Об этом он сообщил в интервью Шведскому радио.