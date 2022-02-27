Депутаты новой волны объяснили, почему Россия справится с последствиями западных санкций

24 февраля началась специальная военная операция России по защите Донбасса на территории Украины. Как заявил президент РФ Владимир Путин, "её цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ на миротворческие действия ряд западных стран объявил о введении в отношении России жёстких экономических санкций. О том, почему наша страна готова справиться с последствиями западных санкций и какие меры государственной поддержки помогут ей в этом, рассказали депутаты новой волны.

"Очевидно, что санкции, целью которых в первую очередь является создание ощущения страха и неуверенности россиян, паники, необдуманных решений, отразятся на экономической ситуации в стране в целом. Не могут не отразиться, однако я убеждён, что наша экономическая система, пережившая кризисы 2008 и 2014 годов, адаптировавшаяся к внешнему давлению, устоит и продолжит развиваться", — поделился Артём Кирьянов, заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике.

Он подчеркнул, что не сомневается, например, в успешном будущем малого бизнеса и предпринимательства. "Мы готовы на законодательном уровне поддерживать эту категорию граждан, выбравших путь индивидуального и малого бизнеса. Это и социальные гарантии, и налоговые льготы. Мы готовы отстаивать режим наибольшего правового благоприятствования", — подчеркнул депутат.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга рассказал, как санкции могут повлиять на российскую науку. "Главная новость в мире науки и образования: "Массачусетский технологический институт (MIT) разрывает связи с Фондом Сколково". Не могу сказать, что коллеги из MIT чем-то и раньше нам помогали… За возможность использовать бренд Россия платила бешеные гонорары. Мы от этого шага точно ничего не потеряем. Партнёрство в науке построено на взаимовыгодном сотрудничестве и по определению аполитично", — отметил он.

Депутат заметил, что в условиях санкций российская наука будет нуждаться в государственной поддержке сильнее, чем прежде. "Последние дни становится очевидно, что это наш магистральный путь: нам есть чем гордиться, много научных достижений, предстоит ещё больше. Важно поддерживать молодые таланты, из которых вырастут большие учёные. А российская наука в целом сможет решать все задачи, которые будут возникать, с пользой для общества и в интересах развития", — заключил Александр Мажуга.

Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов обратил внимание граждан на актуальную ситуацию в сфере здравоохранения и в том числе на стойкое снижение уровня заболеваемости коронавирусом по всей стране в течение последних двух недель. Депутат пояснил, что государство по-прежнему уделяет пристальное внимание внутреннему развитию России в интересах её граждан и продолжит делать это в условиях военной операции. "Сейчас как никогда быстро нам необходимо "перестраивать" работу медицинских учреждений под плановую помощь — люди как болели от других заболеваний, так и продолжают болеть. Помочь нужно каждому. Помощь в нашей стране должна быть не только качественной, но и доступной. Приложу для этого все силы!" — заверил он.

На вопрос о влиянии западных санкций на ситуацию в сфере лекарственного обеспечения российских граждан ответил Евгений Нифантьев, член Комитета Госдумы по промышленности и торговле. "Дело в том, что лекарства — это та категория товаров, которая не должна попадать под санкции, и уверен, что не попадёт. Но, даже если допустить проблемы с поставками европейских лекарственных препаратов, уверяю, что и к этому мы готовы: на сегодняшний день более 60% лекарственных препаратов (в количестве упаковок), реализующихся в российских аптеках, — это препараты отечественного производства", — сказал депутат.

На безусловную важность государственной поддержки российских граждан в текущих условиях обратила внимание Татьяна Буцкая, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. "Социальная поддержка граждан России нужна вне зависимости от времени года или внешних факторов. Сейчас во всём мире главная новость — как наша страна защищает русских людей в Донбассе и интересы России. Но нельзя забывать о тех, кто живёт в России, ведь очень много людей в нашей стране нуждаются в социальной поддержке и заботе со стороны государства", — заявила она.

Татьяна Буцкая поделилась с подписчиками несколькими способами получения государственной поддержки, среди которых материнский капитал, семейная ипотека до 6%, льготная ипотека до 7%, дальневосточная ипотека под 2% и погашение ипотеки для многодетных семей.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина выразила убеждённость, что санкции помогут развитию России, в том числе в сфере сельского хозяйства. "Наш АПК — одна из мощных отраслей экономики. Сейчас под санкционным давлением нам нужно поддержать село и тех, кто там трудится и готов к переезду из городов, в том числе беженцев из братских Донецкой и Луганской народных республик. Через меры поддержки и социальные программы продолжим помогать нашим товаропроизводителям обеспечивать нашу продовольственную безопасность. Заботиться о селе и развивать инфраструктуру, привлекать кадры, обеспечивать досуг в глубинке", — поделилась депутат.

Убеждённость в том, что в условиях санкций драйвером и опорой для российской экономики должен стать малый и средний бизнес, выразил Олег Голиков, заместитель председателя Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству. "Задача депутатов Госдумы — помочь нашему бизнесу с помощью принятия новых законов и механизмов господдержки, упрощением доступа к госзаказу, льготному кредитованию, снижением налоговой нагрузки и административных барьеров. Роль МСП в импортозамещении должна только расти. Времена непростые, но возможностей для развития достаточно, важно правильно расставить приоритеты. Переориентировать экспорт российских предприятий на китайский рынок, страны восточного региона, Индию, Иран и другие", — объяснил свою позицию депутат.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов рассказал о перспективах развития российской промышленности в контексте санкций. "Надо понимать, что мир давно перестал быть однополярным. Сегодня всё производство США и Европы находится в Юго-Восточной Азии. Наши восточные соседи прекрасно понимают позицию России. Об этом недвусмысленно говорят результаты голосования по различным резолюциям и переговорные процессы. В новой промышленной политике будем опираться на нашу собственную инженерную школу и опыт отечественных разработок. Уже сегодня ясны пути развития отношений со странами АСЕАН. В условиях ограничений это позволит полностью закрыть все потребности нашей страны", — заключил он.