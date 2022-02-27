"Аэрофлот" и "Россия" обновили список отменённых рейсов в Европу

В перечне Словения, Болгария, Румыния, Латвия, Чехия, Польша, Великобритания, Ирландия и Молдавия.

Авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" отменяют ряд рейсов в Европу в связи с закрытием воздушного пространства, сообщается на сайте компании.

"Аэрофлот" отменяет рейсы и приостанавливает полёты из Москвы и Санкт-Петербурга (рейсы выполняются авиакомпанией "Россия") по следующим направлениям: Любляна (Словения) — до 26 марта, София (Болгария) — до 24 мая, Бухарест (Румыния) — до 26 марта, Рига (Латвия) — до 26 марта, Прага (Чехия) — до 26 марта, Варшава (Польша) — до 25 мая", — отмечается в сообщении.