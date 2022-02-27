"Аэрофлот" и "Россия" обновили список отменённых рейсов в Европу
В перечне Словения, Болгария, Румыния, Латвия, Чехия, Польша, Великобритания, Ирландия и Молдавия.
Авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" отменяют ряд рейсов в Европу в связи с закрытием воздушного пространства, сообщается на сайте компании.
"Аэрофлот" отменяет рейсы и приостанавливает полёты из Москвы и Санкт-Петербурга (рейсы выполняются авиакомпанией "Россия") по следующим направлениям: Любляна (Словения) — до 26 марта, София (Болгария) — до 24 мая, Бухарест (Румыния) — до 26 марта, Рига (Латвия) — до 26 марта, Прага (Чехия) — до 26 марта, Варшава (Польша) — до 25 мая", — отмечается в сообщении.
Также сказано, что до 23 мая отменяются рейсы в Лондон и Дублин, а до 4 марта — в Кишинёв. Пассажиры авиакомпании, имеющие оформленную перевозку через указанные страны, могут выбрать вынужденный возврат денежных средств, изменить даты перевозки на последующий период либо заменить пункты на альтернативные европейские аэропорты из действующего расписания "Аэрофлота".
Ранее Лайф рассказывал, что на фоне начала российской спецоперации в Донбассе многие страны стали ограничивать воздушное пространство для российских самолётов. Так, об этом заявили в Болгарии, Польше и Чехии, вслед за ними об этом сообщили в Эстонии и Латвии. Накануне глава Минтранса ФРГ распорядился готовиться к закрытию неба для России.
Лайф напоминает, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". После этого последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе космическая программа, глобальная конкурентоспособность России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, Великобритания, Канада, Швейцария и другие. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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