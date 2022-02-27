"Подогревали ситуацию": Депутат Швыткин назвал виновных в конфликте на Украине
По его мнению, Вашингтон и страны НАТО спровоцировали обострение конфликта в Донбассе и поставили под угрозу жизни мирных граждан.
Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь был прав, когда намекнул на причастность США к обострению ситуации вокруг Украины, считает зампредседателя Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. По его мнению, Вашингтон использовал Незалежную как плацдарм для решения своих геополитических интересов.
"Украина является марионеткой в руках стран альянса, стран Запада во главе с США, которые идеологически подогревали ситуацию. Обеспечивали [Киев] оружием, боеприпасами, инструкторами, всячески натравливали на нашу страну. Конечно, это в определённой степени сказалось на ситуации, когда Украина ставила под угрозу жизни людей. Делала всё для геноцида по отношению к местному населению", — сказал Лайфу Швыткин.
По его мнению, за происходящее вина в первую очередь лежит на Вашингтоне, который изначально поставил на Украине власть, которая была ему подконтрольна, то есть власть неонацистов.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил — речи о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе космическая программа, глобальная конкурентоспособность России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, Великобритания, Канада, Швейцария и другие. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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