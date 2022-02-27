По его мнению, Вашингтон и страны НАТО спровоцировали обострение конфликта в Донбассе и поставили под угрозу жизни мирных граждан.

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь был прав, когда намекнул на причастность США к обострению ситуации вокруг Украины, считает зампредседателя Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. По его мнению, Вашингтон использовал Незалежную как плацдарм для решения своих геополитических интересов.

"Украина является марионеткой в руках стран альянса, стран Запада во главе с США, которые идеологически подогревали ситуацию. Обеспечивали [Киев] оружием, боеприпасами, инструкторами, всячески натравливали на нашу страну. Конечно, это в определённой степени сказалось на ситуации, когда Украина ставила под угрозу жизни людей. Делала всё для геноцида по отношению к местному населению", — сказал Лайфу Швыткин.