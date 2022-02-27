Шольц заявил о невозможности выстраивать безопасность в Европе против России

При этом, выступая со специальным заявлением на внеочередном заседании Бундестага, он отметил, что сейчас необходимо как можно больше дипломатии.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что безопасность в Европе в долгосрочной перспективе не может быть выстроена против России, однако сейчас Москва ставит континент под угрозу.

"В долгосрочной перспективе безопасность не может обеспечиваться против России", — сказал он, выступая со специальным заявлением на внеочередном заседании Бундестага.