Шольц заявил о невозможности выстраивать безопасность в Европе против России
При этом, выступая со специальным заявлением на внеочередном заседании Бундестага, он отметил, что сейчас необходимо как можно больше дипломатии.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что безопасность в Европе в долгосрочной перспективе не может быть выстроена против России, однако сейчас Москва ставит континент под угрозу.
"В долгосрочной перспективе безопасность не может обеспечиваться против России", — сказал он, выступая со специальным заявлением на внеочередном заседании Бундестага.
При этом канцлер подчеркнул, что в настоящее время "Россия угрожает" безопасности. Шольц при этом отметил, что сейчас необходимо как можно больше дипломатии. Мы не будем отказываться от диалога с Россией, заключил глава немецкого кабмина.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе космическая программа, глобальная конкурентоспособность России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, Великобритания, Канада, Швейцария и другие. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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