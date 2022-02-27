Слуцкий рассчитывает, что пожелание Зеленского о мире — не пустые слова

"В случае игнорирования переговоров киевской стороной вся ответственность за дальнейшее развитие событий будет лежать на нынешней власти Украины", подчеркнул парламентарий.

Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил надежду на то, что заявления Владимира Зеленского о желании мира — не пустые слова, добавив, что, если Киев выступит с отказом от переговоров, ответственность за дальнейшее развитие событий ляжет на украинские власти.

"Мы надеемся, что заявления Зеленского о желании мира — не пустые слова. Чем быстрее начнётся переговорный процесс, тем больше будет спасено жизней", — написал политик в телеграм-канале и уточнил, что делегация остаётся в Минске ждать до 15:00 подтверждения переговоров. "В случае игнорирования переговоров киевской стороной вся ответственность за дальнейшее развитие событий будет лежать на нынешней власти Украины", подчеркнул Слуцкий.