Слуцкий рассчитывает, что пожелание Зеленского о мире — не пустые слова

Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил надежду на то, что заявления Владимира Зеленского о желании мира — не пустые слова, добавив, что, если Киев выступит с отказом от переговоров, ответственность за дальнейшее развитие событий ляжет на украинские власти.

"Мы надеемся, что заявления Зеленского о желании мира — не пустые слова. Чем быстрее начнётся переговорный процесс, тем больше будет спасено жизней", — написал политик в телеграм-канале и уточнил, что делегация остаётся в Минске ждать до 15:00 подтверждения переговоров. "В случае игнорирования переговоров киевской стороной вся ответственность за дальнейшее развитие событий будет лежать на нынешней власти Украины", подчеркнул Слуцкий.