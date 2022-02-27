Слуцкий рассчитывает, что пожелание Зеленского о мире — не пустые слова
Леонид Слуцкий. Фото © Twitter / l_slutsky
"В случае игнорирования переговоров киевской стороной вся ответственность за дальнейшее развитие событий будет лежать на нынешней власти Украины", подчеркнул парламентарий.
Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил надежду на то, что заявления Владимира Зеленского о желании мира — не пустые слова, добавив, что, если Киев выступит с отказом от переговоров, ответственность за дальнейшее развитие событий ляжет на украинские власти.
"Мы надеемся, что заявления Зеленского о желании мира — не пустые слова. Чем быстрее начнётся переговорный процесс, тем больше будет спасено жизней", — написал политик в телеграм-канале и уточнил, что делегация остаётся в Минске ждать до 15:00 подтверждения переговоров. "В случае игнорирования переговоров киевской стороной вся ответственность за дальнейшее развитие событий будет лежать на нынешней власти Украины", подчеркнул Слуцкий.
Ранее МИД Белоруссии подтвердил прибытие делегации из России на переговоры с Украиной. В ходе встречи белорусская сторона пообещала взять на себя решение всех протокольных, логистических и иных вопросов. Однако президент Украины Владимир Зеленский предложил РФ провести переговоры в Варшаве, Стамбуле или Баку. По его словам, Киев согласился бы на встречу в Белоруссии, если бы с её стороны не было боевых действий.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе космическая программа, глобальная конкурентоспособность России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, Великобритания, Канада, Швейцария и другие. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.