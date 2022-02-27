Лукашенко — о роли Белоруссии в "Операции Z": Не дать ударить в спину русским
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © Сайт президента Белоруссии
Он отметил, что американцы, втянув Украину в войну против РФ, хотят заодно решить и белорусский вопрос, однако заверил, что это не получится сделать.
Белоруссия не позволит, чтобы Россию в спину ударили с севера и запада, заявил глава республики Александр Лукашенко после голосования на референдуме по обновлённой конституции, описывая роль Минска в "Операции Z".
"Американцы, втянув Украину в войну против России, хотят заодно решить и белорусский вопрос. Не получится. Мы не настолько глупы. И в этой операции наша роль состоит в том (я об этом сказал на второй день конфликта), чтобы в спину русским не ударили с севера и запада, и мы это сделать не позволим", — сказал Лукашенко.
А ранее Лукашенко предупредил, что конфликт, который сейчас разразился на территории Украины, — это ещё цветочки. По его мнению, если в ближайшее время не принять никаких мер, ситуация будет ухудшаться и никакой бункер не сможет спрятать Зеленского от последствий.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.