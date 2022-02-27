Лукашенко — о роли Белоруссии в "Операции Z": Не дать ударить в спину русским

Он отметил, что американцы, втянув Украину в войну против РФ, хотят заодно решить и белорусский вопрос, однако заверил, что это не получится сделать.

Белоруссия не позволит, чтобы Россию в спину ударили с севера и запада, заявил глава республики Александр Лукашенко после голосования на референдуме по обновлённой конституции, описывая роль Минска в "Операции Z".

"Американцы, втянув Украину в войну против России, хотят заодно решить и белорусский вопрос. Не получится. Мы не настолько глупы. И в этой операции наша роль состоит в том (я об этом сказал на второй день конфликта), чтобы в спину русским не ударили с севера и запада, и мы это сделать не позволим", — сказал Лукашенко.