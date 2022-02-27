Европарламент намерен поддержать новые санкции против России

Более того, по словам спикера ЕП Метсолы, законодатели будут содействовать тому, чтобы ограничительные меры были приняты как можно быстрее.

Европейский парламент поддерживает объявленные Еврокомиссией и международными партнёрами Евросоюза новые санкции против России. Об этом заявила спикер ЕП Роберта Метсола.