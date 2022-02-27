Европарламент намерен поддержать новые санкции против России
Более того, по словам спикера ЕП Метсолы, законодатели будут содействовать тому, чтобы ограничительные меры были приняты как можно быстрее.
Европейский парламент поддерживает объявленные Еврокомиссией и международными партнёрами Евросоюза новые санкции против России. Об этом заявила спикер ЕП Роберта Метсола.
"Европарламент на внеочередном заседании во вторник примет решительную резолюцию в поддержку Украины. Как законодатели, мы будем содействовать тому, чтобы эти меры были приняты быстро", — написала она в "Твиттере".
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". После этого последовали заявления о новых санкциях против РФ. Американский лидер Джо Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе космическая программа, глобальная конкурентоспособность России. Кроме того, глава Еврокомиссии заявила, что Запад договорился отключить некоторые банки России от SWIFT. На первом этапе эти меры коснутся финансовых учреждений, которые уже находятся под давлением ЕС и США. Запад планирует заморозить активы Центробанка РФ, чтобы тот не смог снизить эффективность антироссийских санкций. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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