Европарламент намерен поддержать новые санкции против России

Европейский парламент поддерживает объявленные Еврокомиссией и международными партнёрами Евросоюза новые санкции против России. Об этом заявила спикер ЕП Роберта Метсола.

"Европарламент на внеочередном заседании во вторник примет решительную резолюцию в поддержку Украины. Как законодатели, мы будем содействовать тому, чтобы эти меры были приняты быстро", — написала она в "Твиттере".