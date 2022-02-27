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27 февраля, 11:27

Руденко рассказал, какие вопросы будут в центре предстоящих переговоров России и Украины

Детали прояснятся в ходе встречи, российской стороне необходимо будет понять подходы и основную позицию киевских властей, отметил он.

Центральной темой в переговорах Москвы и Киева, скорее всего, будут задачи специальной военной операции, которую сейчас проводит Россия, то есть вопросы денацификации и демилитаризации Украины, считает член российской делегации, замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Задача специальной военной операции, которая сейчас осуществляется Россией, — это демилитаризация и денацификация Украины. Наверное, эти вопросы будут в центре предстоящих переговоров. Детали проясняются в ходе переговоров, нам нужно знать подходы и позицию противоположной стороны", добавил он.

Напомним, сегодня МИД Белоруссии подтвердил прибытие делегации из России на переговоры с Украиной. В ходе встречи белорусская сторона пообещала взять на себя решение всех протокольных, логистических и иных вопросов. Однако президент Украины Владимир Зеленский предложил РФ провести переговоры в Варшаве, Стамбуле или Баку. По его словам, Киев согласился бы на встречу в Белоруссии, если бы с её стороны не было боевых действий. В данный момент российская делегация ждёт окончательного решения Украины по переговорам, Киеву необходимо дать ответ до 15:00.

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Обложка © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

Александра Васильева

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