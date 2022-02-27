Руденко рассказал, какие вопросы будут в центре предстоящих переговоров России и Украины

Детали прояснятся в ходе встречи, российской стороне необходимо будет понять подходы и основную позицию киевских властей, отметил он.

Центральной темой в переговорах Москвы и Киева, скорее всего, будут задачи специальной военной операции, которую сейчас проводит Россия, то есть вопросы денацификации и демилитаризации Украины, считает член российской делегации, замглавы МИД РФ Андрей Руденко.