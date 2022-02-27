Руденко рассказал, какие вопросы будут в центре предстоящих переговоров России и Украины

Центральной темой в переговорах Москвы и Киева, скорее всего, будут задачи специальной военной операции, которую сейчас проводит Россия, то есть вопросы денацификации и демилитаризации Украины, считает член российской делегации, замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Задача специальной военной операции, которая сейчас осуществляется Россией, — это демилитаризация и денацификация Украины. Наверное, эти вопросы будут в центре предстоящих переговоров. Детали проясняются в ходе переговоров, нам нужно знать подходы и позицию противоположной стороны", — добавил он.