Французский худрук балетной труппы МАМТ Лоран Илер покинул свой пост

Французский хореограф Лоран Илер, возглавлявший балетную труппу Московского академического Музыкального театра имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко (МАМТ), ушёл со своего поста.

"Покинуть пост художественного руководителя балетной труппы нашего театра — личное решение Лорана Илера. Мы выражаем сожаление и благодарим его за годы плодотворной работы", — сообщили в МАМТ.

Agence France-Presse отмечает, что Илер написал заявление об отставке в субботу, объяснив своё решение "геополитической ситуацией". Звезда французского и мирового балета отметил, что сразу после увольнения намерен покинуть Москву.