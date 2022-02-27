Французский худрук балетной труппы МАМТ Лоран Илер покинул свой пост
По некоторым данным, он написал заявление об увольнении, объяснив своё решение "геополитической ситуацией".
Французский хореограф Лоран Илер, возглавлявший балетную труппу Московского академического Музыкального театра имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко (МАМТ), ушёл со своего поста.
"Покинуть пост художественного руководителя балетной труппы нашего театра — личное решение Лорана Илера. Мы выражаем сожаление и благодарим его за годы плодотворной работы", — сообщили в МАМТ.
Agence France-Presse отмечает, что Илер написал заявление об отставке в субботу, объяснив своё решение "геополитической ситуацией". Звезда французского и мирового балета отметил, что сразу после увольнения намерен покинуть Москву.
А ранее герой СССР Громов призвал Зеленского уйти в отставку. Он заверил, что миллионы ветеранов боевых действий, Вооружённых сил РФ и других структур поддерживают все решения президента и верховного главнокомандующего.
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