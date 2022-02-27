Бельгия и Исландия закрывают небо для российских авиакомпаний
Ранее сегодня ещё четыре страны ЕС объявили о таком намерении. Это Ирландия, Австрия, Дания и Швеция.
Власти Бельгии объявили, что приняли решение закрыть своё воздушное пространство для самолетов российских авиалиний в связи с ситуацией вокруг Украины, сообщил в "Твиттере" премьер-министр королевства Александер де Кроо.
"Бельгия решила закрыть своё воздушное пространство для всех российских авиакомпаний. Наше европейское небо — это открытое небо. Оно открыто для тех, кто объединяет людей, а не для тех, кто стремится к жестокой агрессии", — говорится в сообщении.
Также на такой шаг пошли и власти Исландии. Об этом написала министр иностранных дел страны Тоурдис Кольбрун Гюльфадоттир на своей странице в "Твиттере". Она подчеркнула, что решение о закрытии своего воздушного пространства для российского воздушного транспорта принято в знак солидарности с Украиной.
Напомним, источники телеканала ARD сообщили, что Евросоюз решил закрыть небо для российских самолётов. На сегодняшний день уже заблокировано воздушное пространство Болгарии, Великобритании, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словении, Чехии и Эстонии. Накануне ещё четыре страны ЕС объявили о намерении закрыть небо для российских самолётов. В их числе Ирландия, Австрия, Дания и Швеция. Накануне глава Минтранса ФРГ распорядился готовиться к закрытию неба для России. Поводом для этих мер стала российская военная "Операция Z" на Украине, президент РФ Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.
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