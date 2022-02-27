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Опубликовано 27 февраля 2022, 11:33

Бельгия и Исландия закрывают небо для российских авиакомпаний

Ранее сегодня ещё четыре страны ЕС объявили о таком намерении. Это Ирландия, Австрия, Дания и Швеция.

Власти Бельгии объявили, что приняли решение закрыть своё воздушное пространство для самолетов российских авиалиний в связи с ситуацией вокруг Украины, сообщил в "Твиттере" премьер-министр королевства Александер де Кроо.

"Бельгия решила закрыть своё воздушное пространство для всех российских авиакомпаний. Наше европейское небо — это открытое небо. Оно открыто для тех, кто объединяет людей, а не для тех, кто стремится к жестокой агрессии", — говорится в сообщении.

Также на такой шаг пошли и власти Исландии. Об этом написала министр иностранных дел страны Тоурдис Кольбрун Гюльфадоттир на своей странице в "Твиттере". Она подчеркнула, что решение о закрытии своего воздушного пространства для российского воздушного транспорта принято в знак солидарности с Украиной.

Ещё четыре страны ЕС намерены закрыть небо для российских самолётов
Ещё четыре страны ЕС намерены закрыть небо для российских самолётов

Напомним, источники телеканала ARD сообщили, что Евросоюз решил закрыть небо для российских самолётов. На сегодняшний день уже заблокировано воздушное пространство Болгарии, Великобритании, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словении, Чехии и Эстонии. Накануне ещё четыре страны ЕС объявили о намерении закрыть небо для российских самолётов. В их числе Ирландия, Австрия, Дания и Швеция. Накануне глава Минтранса ФРГ распорядился готовиться к закрытию неба для России. Поводом для этих мер стала российская военная "Операция Z" на Украине, президент РФ Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.

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Обложка © Shutterstock

Оксана Попова
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