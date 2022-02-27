Бельгия и Исландия закрывают небо для российских авиакомпаний

Ранее сегодня ещё четыре страны ЕС объявили о таком намерении. Это Ирландия, Австрия, Дания и Швеция.

Власти Бельгии объявили, что приняли решение закрыть своё воздушное пространство для самолетов российских авиалиний в связи с ситуацией вокруг Украины, сообщил в "Твиттере" премьер-министр королевства Александер де Кроо.

"Бельгия решила закрыть своё воздушное пространство для всех российских авиакомпаний. Наше европейское небо — это открытое небо. Оно открыто для тех, кто объединяет людей, а не для тех, кто стремится к жестокой агрессии", — говорится в сообщении.