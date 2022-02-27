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27 февраля, 11:40

Лыжница Непряева стала второй в гонке на 10 км на этапе Кубка мира в Финляндии

При этом наша спортсменка за счёт результатов соперниц сумела улучшить положение дел в общем зачёте турнира.

Олимпийская чемпионка Игр в Пекине, российская лыжница Наталья Непряева заняла второе место в гонке на 10 километров с раздельным стартом в рамках этапа Кубка мира в финском Лахти.

Победительницей стала норвежка Тереза Йохауг, которая опередила нашу спортсменку чуть больше чем на одну секунду. Третье место у хозяйки соревнований — финской лыжницы Кристы Пярмякоски.

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Добавим, что из-за не самых высоких результатов прямых конкуренток Непряева сумела упрочить своё лидерство в общем зачёте Кубка мира.

Обложка © Getty Images / Karl-Josef Hildenbrand / picture alliance

Шамиль Гаджиев

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