Лыжница Непряева стала второй в гонке на 10 км на этапе Кубка мира в Финляндии
При этом наша спортсменка за счёт результатов соперниц сумела улучшить положение дел в общем зачёте турнира.
Олимпийская чемпионка Игр в Пекине, российская лыжница Наталья Непряева заняла второе место в гонке на 10 километров с раздельным стартом в рамках этапа Кубка мира в финском Лахти.
Победительницей стала норвежка Тереза Йохауг, которая опередила нашу спортсменку чуть больше чем на одну секунду. Третье место у хозяйки соревнований — финской лыжницы Кристы Пярмякоски.
Добавим, что из-за не самых высоких результатов прямых конкуренток Непряева сумела упрочить своё лидерство в общем зачёте Кубка мира.
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