"Лидс" объявил об увольнении аргентинца Бьелсы с поста главного тренера

"Мы находимся в шатком положении в Лиге, и я чувствую, что сейчас самое подходящее время, чтобы назначить нового главного тренера, чтобы оказать влияние на решающую стадию сезона" , — заявил владелец "Лидса" Андреа Радризани.

Добавим, что Марсело Бьелса возглавил "Лидс" в 2018 году. За это время он смог впервые за много лет выйти с командой в Премьер-лигу, однако в нынешнем сезоне команда идёт лишь на 16-м месте в турнирной таблице.