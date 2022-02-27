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27 февраля, 11:41

"Лидс" объявил об увольнении аргентинца Бьелсы с поста главного тренера

Он возглавлял команду с 2018 года и смог впервые за много лет с ней выйти в Премьер-лигу.

Английский футбольный клуб "Лидс Юнайтед" объявил на своём официальном сайте об увольнении главного тренера команды Марсело Бьелсы.

"Мы находимся в шатком положении в Лиге, и я чувствую, что сейчас самое подходящее время, чтобы назначить нового главного тренера, чтобы оказать влияние на решающую стадию сезона", — заявил владелец "Лидса" Андреа Радризани.

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Добавим, что Марсело Бьелса возглавил "Лидс" в 2018 году. За это время он смог впервые за много лет выйти с командой в Премьер-лигу, однако в нынешнем сезоне команда идёт лишь на 16-м месте в турнирной таблице.

Обложка © Getty Images/Zac Goodwin/PA Image

Шамиль Гаджиев

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