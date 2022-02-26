"Зенит", обновлённый "Спартак" и возвращение Мамаева с Жирковым: Пять главных интриг заключительной части сезона в РПЛ Российский футбол, к радости миллионов болельщиков, возвращается после долгой зимней спячки. 25 февраля, 21:40 Обложка © instagram / artem.dzyuba, © ТАСС / Олег Бухарев, Бобылев Сергей

Чемпионат России по футболу наконец-то возвращается после долгой паузы. За время зимней спячки болельщики успели существенно соскучиться по своим любимцам и разборкам внутри главного турнира страны. Оттого-то и ждёшь самый первый после паузы свисток как что-то абсолютно новое. Лайф рассказывает, какими интригами будет окружена весенняя часть РПЛ.

"Зенит" идёт на четвёртое чемпионство

Фото © instagram / artem.dzyuba

Петербург уже давно стал столицей отечественного футбола, ведь именно "Зенит" правит бал в последние сезоны РПЛ. Команда Сергея Семака в последние три года неизменно забирает кубок чемпионов страны себе, да и в нынешнем сезоне, кажется, что дело идет именно к этому. Особенно с учётом достаточно неплохой селекции "Зенита". Ушедшего Азмуна заменит Юри Алберто, добавит огня впереди Иван Сергеев, а молодой Арсен Адамов постарается разнообразить игру на фланге обороны.

Однако на хвосте у "Зенита" московское "Динамо", которое за зиму преобразилось, хотя и очень точечно. Состав бело-голубых пополнил Фёдор Смолов, которого местная публика, кажется, обожает. Воспитанник "Динамо" вернулся домой спустя много лет после того, как он отправился покорять другие команды. Не будем забывать и про лихую молодёжь бело-голубых во главе с Арсеном Захаряном. Сейчас именно "Динамо" самый реальный претендент на то, чтобы сместить "Зенит" с вершины.

Что будет со "Спартаком" при Ваноли?

Джан Пьеро Вентуре. Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Отдельная интрига — "Спартак" и его новый тренер Паоло Ваноли. Для итальянца это первый серьёзный опыт самостоятельной работы. И брать быка за рога нужно буквально сразу. У красно-белых впереди не только борьба за медали РПЛ, но и 1/8 финала Лиги Европы. Стартовать в весенней части РПЛ "Спартак" будет с не самого удобного девятого места. Однако всё в руках именно красно-белых.

Тем более, что "Спартак" прилично усилился. Шамар Николсон постарается добавить жары в атаке, молодые Хлусевич и Пруцев — в средней линии, люксембуржец Перейра — в опорной зоне, а русский немец Леон Классен — в обороне. Прогнозировать, где "Спартак" закончит сезон, невозможно, ибо загадка не только команда, но и её тренер. Впрочем, нечто похожее было и с Массимо Каррерой. Чем закончилось, вы прекрасно помните.

Немцы в России: какими будут "Локомотив" и "Краснодар"?

Немецкие специалисты продолжают активно работать в российских клубах. Зимой в РПЛ приехал ещё один — Даниель Фарке. При нём "Краснодар" наконец-таки должен расцвести и избавиться от грустных эмоций из-за провала прошлого сезона. В "Норвиче" немец показывал себя очень хорошо, но как оно будет в "Краснодаре" — вопрос открытый. Особенно с учётом того, что "быкам" нужно как можно сильнее радовать своего владельца Сергея Галицкого, недавно рассказавшего о болезни.

А вот Маркус Гисдоль продолжает строить свой "Локомотив", который пока понимают только он и несколько его соотечественников. Правда, пауза могла сыграть на руку специалисту, который решил кардинально изменить почерк москвичей. Зимой "Локомотив" отдал Смолова, но купил яркого чеха Кухту, активно забивающего на сборах. Пришли молодой француз Изидор и защитник "Шахтёра" Мампасси. Что будет с "Локомотивом" — одна из главных интриг весны.

Старая гвардия в "Химках"

Подмосковный клуб не собирается вылетать в ФНЛ, а потому всеми возможными способами пытается спасти своё достаточно тяжёлое положение в РПЛ. "Химки" этой зимой стали одним из самых активных клубов на трансферном рынке, что объясняется достаточно низкими стартовыми позициями на весну.

Фото © ТАСС / Олег Бухарев

Зато какие теперь в "Химках" имена: к Денису Глушакову пришёл Павел Мамаев в центр поля, а на фланг — легендарный Юрий Жирков. Старая гвардия в "Химках" более чем приличная. Вдобавок красно-чёрные забрали Бутту Магомедова у "Алании", белорусского защитника Захара Волкова, которого ловили на договорняках, и легионеров Ламкеля Зи и словенца Главчича.

Кто на вылет?

Разумеется, что относительно мест это ещё одна важнейшая интрига. Каким будет состав участников РПЛ — большой вопрос. Претендентов на то, чтобы отправиться в ФНЛ, немало. Есть и совсем неожиданные, например "Ростов", который прилично лихорадит после ухода Валерия Карпина. Пока его помощник Виталий Кафанов лишь стремится наладить игру команды с берегов Дона.

Близки к зоне вылета и ещё целый ряд команд. Неясно, что будет с "Уфой", вокруг которой гораздо сильнее обсуждают разбирательства Шамиля Газизова и Леонида Федуна. Близок к опасной зоне и "Нижний Новгород" Александра Кержакова, который начал сезон очень резво, но ближе к зиме подсдулся. Тут же и "Арсенал" с "Уралом". Примечательно, что вылететь может абсолютно любой.

Кто станет чемпионом России по футболу? "Зенит" "Динамо" "Спартак" Кто-то другой

Авторы Шамиль Гаджиев