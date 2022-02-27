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27 февраля, 11:52

Белорусские биатлонисты не поедут на этапы Кубка мира вслед за россиянами

Ранее наша команда отказалась от участия в финальных стартах сезона из-за ограничений со стороны IBU.

Сборная Белоруссии по биатлону не примет участия в финальных этапах Кубка мира, сообщается на сайте национальной федерации.

"Общественное объединение "Белорусская федерация биатлона" информирует о том, что национальная команда Белоруссии не примет дальнейшее участие в очередных этапах Кубка мира по биатлону сезона 2021/22", — говорится в сообщении.

Российские биатлонисты не будут выступать на оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU

Российские биатлонисты не будут выступать на оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU

Ранее в Союзе биатлонистов России (СБР) заявили об отказе спортсменов участвовать на оставшихся этапах Кубка мира и Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в текущем сезоне. Поводом для этого стало решение IBU о нейтральном статусе наших биатлонистов.

Обложка © Getty Images/Kevin Voigt/DeFodi Images

Шамиль Гаджиев

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