Белорусские биатлонисты не поедут на этапы Кубка мира вслед за россиянами

Сборная Белоруссии по биатлону не примет участия в финальных этапах Кубка мира, сообщается на сайте национальной федерации.

"Общественное объединение "Белорусская федерация биатлона" информирует о том, что национальная команда Белоруссии не примет дальнейшее участие в очередных этапах Кубка мира по биатлону сезона 2021/22", — говорится в сообщении.