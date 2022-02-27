Шольц призвал вкладывать больше средств в оборону Германии

По его словам, страна нуждается в "самолётах, которые летают, кораблях, которые бороздят моря, и солдатах, которые оптимально снабжены для своих задач".

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ должна вкладывать больше средств в оборону и укреплять бундесвер.

"Бюджет на 2022 год предусматривает выделение 100 миллиардов в этот фонд... Отныне мы будем год за годом выделять более 2% ВВП в нашу оборону", — заявил Шольц.