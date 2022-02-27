Шольц призвал вкладывать больше средств в оборону Германии
Олаф Шольц. Фото © ТАСС / Michele Tantussi / Reuters / Pool / dpa
По его словам, страна нуждается в "самолётах, которые летают, кораблях, которые бороздят моря, и солдатах, которые оптимально снабжены для своих задач".
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ должна вкладывать больше средств в оборону и укреплять бундесвер.
"Бюджет на 2022 год предусматривает выделение 100 миллиардов в этот фонд... Отныне мы будем год за годом выделять более 2% ВВП в нашу оборону", — заявил Шольц.
По его словам, страна нуждается в "самолётах, которые летают, кораблях, которые бороздят моря, и солдатах, которые оптимально снабжены для своих задач". Немецкий канцлер убеждён, что это вполне достижимо для страны такого размера и значения в Европе.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На Украине было введено военное положение. 25 февраля Песков заявил, что Владимир Путин готов направить в Минск делегацию для встречи с украинской стороной и обсуждения нейтрального статуса Незалежной (о чём ранее высказались в Киеве). К диалогу призвал и президент Украины Владимир Зеленский. Однако 26 февраля стало известно, что украинская сторона отказалась от диалога с РФ.