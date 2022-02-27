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27 февраля, 12:05

Зеленский сообщил, что поговорил с Лукашенко

Лидер Незалежной пока не стал уточнять подробностей состоявшейся беседы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поговорил с главой Белоруссии Александром Лукашенко.

"Поговорил с Александром Лукашенко", — коротко написал он в своём телеграм-канале. Он пока не стал уточнять подробностей состоявшейся беседы.

Лукашенко назвал Зеленского неадекватным

Лукашенко назвал Зеленского неадекватным

Напомним, сегодня МИД Белоруссии подтвердил прибытие делегации из России на переговоры с Украиной. В ходе встречи белорусская сторона пообещала взять на себя решение всех протокольных, логистических и иных вопросов. Однако президент Украины Владимир Зеленский предложил РФ провести переговоры в Варшаве, Стамбуле или Баку. После этого помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что делегация России готова ждать ответа Украины по переговорам до 15:00.

Обложка © Getty Images/Volodymyr Tarasov/ Ukrinform/Future Publishing v

Оксана Попова

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