Зеленский сообщил, что поговорил с Лукашенко
Лидер Незалежной пока не стал уточнять подробностей состоявшейся беседы.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поговорил с главой Белоруссии Александром Лукашенко.
"Поговорил с Александром Лукашенко", — коротко написал он в своём телеграм-канале. Он пока не стал уточнять подробностей состоявшейся беседы.
Напомним, сегодня МИД Белоруссии подтвердил прибытие делегации из России на переговоры с Украиной. В ходе встречи белорусская сторона пообещала взять на себя решение всех протокольных, логистических и иных вопросов. Однако президент Украины Владимир Зеленский предложил РФ провести переговоры в Варшаве, Стамбуле или Баку. После этого помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что делегация России готова ждать ответа Украины по переговорам до 15:00.
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