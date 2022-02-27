Кроме того, в тайнике недалеко от дома задержанного изъяли компоненты для самодельного взрывного устройства и поражающие элементы.

ФСБ предотвратила теракт в Калужской области, готовившийся по указанию боевиков ИГИЛ* на одном из объектов и в отношении сотрудников правоохранительных органов, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

"В результате проведённых мероприятий задержан гражданин одной из среднеазиатских стран, осуществлявший его подготовку по указанию боевиков запрещённой в РФ международной террористической организации ИГИЛ", — сообщили в ФСБ.

Кроме того, в ФСБ РФ добавили, что в тайнике недалеко от арендованного задержанным дома изъяли компоненты для самодельного взрывного устройства, взрывчатые вещества и поражающие элементы. В его телефоне обнаружили переписку с членами террористических структур, подтверждающую его преступные намерения. Задержанный дал признательные показания, уточнили в федеральном органе исполнительной власти.

Ранее Лайф сообщал, что в Ингушетии арестовали двух 17-летних членов ИГИЛ по делу о подготовке терактов. Согласно версии следствия, несовершеннолетние купили компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства с поражающими элементами.