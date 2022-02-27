Италия закрывает воздушное пространство для российских самолётов
Сегодня ранее власти шести стран ЕС заявили о таком намерении. В их числе Ирландия, Австрия, Дания, Швеция, Бельгия и Исландия.
Власти Италии объявили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолётов. Об этом сообщает пресс-служба итальянского совета министров.
"Италия закрывает воздушное пространство для России", — говорится в сообщении.
Лайф напоминает, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". После этого последовали заявления о новых санкциях против РФ. Американский лидер Джо Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе космическая программа, глобальная конкурентоспособность России. Кроме того, глава Еврокомиссии заявила, что Запад договорился отключить некоторые банки России от SWIFT. На первом этапе эти меры коснутся финансовых учреждений, которые уже находятся под давлением ЕС и США. Запад планирует заморозить активы Центробанка РФ, чтобы тот не смог снизить эффективность антироссийских санкций. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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