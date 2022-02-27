Лукашенко заявил, что санкции Запада "подталкивают к третьей мировой войне"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © Сайт президента Белоруссии
Он подчеркнул, что США являются единственной страной, которая получает выгоду от происходящего. По его мнению, целью страны является и Европу на место поставить, и конкурентов убрать.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что санкционная политика западных стран нацелена на то, чтобы устранить Россию как конкурента, однако в то же время подталкивает к третьей мировой войне.
"В этой ситуации вы должны понимать одно: бывают такие санкции. Вот сейчас много говорят там против банковского сектора. Газ, нефть, SWIFT. Это же хуже войны. Это подталкивает Россию к третьей мировой войне. Поэтому вот тут нам надо сдержанными быть, чтобы не вляпаться. Потому что ядерная война — это всё", — считает Лукашенко.
Глава республики также отметил, что белорусские высокотехнологичные производства могут помочь России заменить западные и азиатские чипы. При этом он подчеркнул, что США являются единственной страной, которая получает выгоду от происходящего. Её целью является и Европу на место поставить, и конкурентов убрать, считает Лукашенко. По его мнению, Россия и Китай являются основными оппонентами США.
"Вот эту проблему они решают. Заметьте, дошли уже до войны", — обратил внимание белорусский лидер.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.