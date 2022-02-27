Лукашенко заявил, что санкции Запада "подталкивают к третьей мировой войне"

Он подчеркнул, что США являются единственной страной, которая получает выгоду от происходящего. По его мнению, целью страны является и Европу на место поставить, и конкурентов убрать.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что санкционная политика западных стран нацелена на то, чтобы устранить Россию как конкурента, однако в то же время подталкивает к третьей мировой войне.

"В этой ситуации вы должны понимать одно: бывают такие санкции. Вот сейчас много говорят там против банковского сектора. Газ, нефть, SWIFT. Это же хуже войны. Это подталкивает Россию к третьей мировой войне. Поэтому вот тут нам надо сдержанными быть, чтобы не вляпаться. Потому что ядерная война — это всё", — считает Лукашенко.

Глава республики также отметил, что белорусские высокотехнологичные производства могут помочь России заменить западные и азиатские чипы. При этом он подчеркнул, что США являются единственной страной, которая получает выгоду от происходящего. Её целью является и Европу на место поставить, и конкурентов убрать, считает Лукашенко. По его мнению, Россия и Китай являются основными оппонентами США.