Басурин: Военные ДНР освободили уже 17 населённых пунктов в Донбассе
Речь идёт о таких пунктах, как Павлополь, Пищевик, Викторовка, Богдановка, Новогнатовка, Николаевка, Рыбинское, Трудовское, Васильевка, Прохоровка, Старогнатовка, Свободное, Донское и др.
Заместитель начальника управления Народной милиции республики Эдуард Басурин сообщил об освобождении уже 17 населённых пунктов в Донбассе, которые до этого находились под контролем подразделений ВС Украины (ВСУ).
"По состоянию на 27 февраля 2022 года подразделениями Народной милиции ДНР освобождено 17 населённых пунктов, ранее находившихся под контролем подразделений ВСУ: Павлополь, Пищевик, Викторовка, Богдановка, Новогнатовка, Николаевка, Рыбинское, Трудовское, Васильевка, Прохоровка, Старогнатовка, Свободное, Донское, Анадоль, Андреевка, Гнутово и Гранитное", — сказал он.
Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что силы Народной милиции освобождают города и сёла, в ближайшее время восстановят разрушенное и обеспечат нормальные условия жизни согражданам. По его словам, украинские силовики во время отступления открывают огонь по жилым домам, подрывают объекты инфраструктуры и проводят минирование.
Лайф напоминает, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Кадр из видео © YouTube / ДНР Онлайн