Басурин: Военные ДНР освободили уже 17 населённых пунктов в Донбассе

Речь идёт о таких пунктах, как Павлополь, Пищевик, Викторовка, Богдановка, Новогнатовка, Николаевка, Рыбинское, Трудовское, Васильевка, Прохоровка, Старогнатовка, Свободное, Донское и др.

Заместитель начальника управления Народной милиции республики Эдуард Басурин сообщил об освобождении уже 17 населённых пунктов в Донбассе, которые до этого находились под контролем подразделений ВС Украины (ВСУ).

"По состоянию на 27 февраля 2022 года подразделениями Народной милиции ДНР освобождено 17 населённых пунктов, ранее находившихся под контролем подразделений ВСУ: Павлополь, Пищевик, Викторовка, Богдановка, Новогнатовка, Николаевка, Рыбинское, Трудовское, Васильевка, Прохоровка, Старогнатовка, Свободное, Донское, Анадоль, Андреевка, Гнутово и Гранитное", — сказал он.