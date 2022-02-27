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27 февраля, 16:41
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"Укроборонпром" подтвердил уничтожение самого большого грузового самолёта "Мрия"

Это произошло в аэропорту Антонов в Гостомеле под Киевом, где находилось судно.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo/?fbid=259783539658447&set=a.230051185965016" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Державний концерн "Укроборонпром"</a></p>

Фото © Facebook / Державний концерн "Укроборонпром"

Государственный концерн "Укроборонпром" сообщил об уничтожении легендарного самолёта Ан-225 "Мрия". Информация об уничтожении судна появлялась в Сети ещё три дня назад, но официальное подтверждение вышло только сегодня.

"Уничтожен флагман украинской авиации — легендарный Ан-225 "Мрия". Это произошло в аэропорту Антонов в Гостомеле под Киевом, где находился самолёт", — сказано в сообщении.

Ан-225 "Мрия" — самый большой и грузоподъёмный самолёт за всю историю мировой авиации. Самолёт был спроектирован и построен в СССР в единственном экземпляре на Киевском механическом заводе. После распада Советского Союза судно перешло в собственность Украины. В концерне также подчеркнули, что на воссоздание машины потребуется "ориентировочно $3 млрд и более пяти лет".

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Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В списке стран, которые уже приняли санкции против РФ, Великобритания, Канада, Швейцария и другие. Из-за агрессивной риторики Запада Путин приказал перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

Оксана Попова

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