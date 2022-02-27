"Укроборонпром" подтвердил уничтожение самого большого грузового самолёта "Мрия"

Государственный концерн "Укроборонпром" сообщил об уничтожении легендарного самолёта Ан-225 "Мрия". Информация об уничтожении судна появлялась в Сети ещё три дня назад, но официальное подтверждение вышло только сегодня.

"Уничтожен флагман украинской авиации — легендарный Ан-225 "Мрия". Это произошло в аэропорту Антонов в Гостомеле под Киевом, где находился самолёт", — сказано в сообщении.

Ан-225 "Мрия" — самый большой и грузоподъёмный самолёт за всю историю мировой авиации. Самолёт был спроектирован и построен в СССР в единственном экземпляре на Киевском механическом заводе. После распада Советского Союза судно перешло в собственность Украины. В концерне также подчеркнули, что на воссоздание машины потребуется "ориентировочно $3 млрд и более пяти лет".