"Укроборонпром" подтвердил уничтожение самого большого грузового самолёта "Мрия"
Фото © Facebook / Державний концерн "Укроборонпром"
Это произошло в аэропорту Антонов в Гостомеле под Киевом, где находилось судно.
Государственный концерн "Укроборонпром" сообщил об уничтожении легендарного самолёта Ан-225 "Мрия". Информация об уничтожении судна появлялась в Сети ещё три дня назад, но официальное подтверждение вышло только сегодня.
"Уничтожен флагман украинской авиации — легендарный Ан-225 "Мрия". Это произошло в аэропорту Антонов в Гостомеле под Киевом, где находился самолёт", — сказано в сообщении.
Ан-225 "Мрия" — самый большой и грузоподъёмный самолёт за всю историю мировой авиации. Самолёт был спроектирован и построен в СССР в единственном экземпляре на Киевском механическом заводе. После распада Советского Союза судно перешло в собственность Украины. В концерне также подчеркнули, что на воссоздание машины потребуется "ориентировочно $3 млрд и более пяти лет".
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В списке стран, которые уже приняли санкции против РФ, Великобритания, Канада, Швейцария и другие. Из-за агрессивной риторики Запада Путин приказал перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.