"Укроборонпром" подтвердил уничтожение самого большого грузового самолёта "Мрия"

Это произошло в аэропорту Антонов в Гостомеле под Киевом, где находилось судно.

Государственный концерн "Укроборонпром" сообщил об уничтожении легендарного самолёта Ан-225 "Мрия". Информация об уничтожении судна появлялась в Сети ещё три дня назад, но официальное подтверждение вышло только сегодня.

"Уничтожен флагман украинской авиации — легендарный Ан-225 "Мрия". Это произошло в аэропорту Антонов в Гостомеле под Киевом, где находился самолёт", — сказано в сообщении.