ЛНР: ВСУ обстреляли из "Градов" два населённых пункта

Представительство Луганской Народной Республики в СЦКК заявило, что Вооружённые силы Украины обстреляли из реактивных систем залпового огня "Град" населённые пункты Нижнее Лозовое и Логвиново на территории ЛНР.

Как уточняется, по населённым пунктам Логвиново и Нижнее Лозовое вели обстрел из РСЗО "Град". Было выпущено 80 и 40 снарядов соответственно. Информация о пострадавших, а также повреждениях объектов уточняется.