ЛНР: ВСУ обстреляли из "Градов" два населённых пункта

По ним было выпущено 80 и 40 снарядов. В настоящее время уточняется информация о пострадавших, а также повреждениях объектов.

Представительство Луганской Народной Республики в СЦКК заявило, что Вооружённые силы Украины обстреляли из реактивных систем залпового огня "Град" населённые пункты Нижнее Лозовое и Логвиново на территории ЛНР.

"Зафиксированы обстрелы 12 населённых пунктов", — говорится в сообщении представительства.