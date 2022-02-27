ЛНР: ВСУ обстреляли из "Градов" два населённых пункта
По ним было выпущено 80 и 40 снарядов. В настоящее время уточняется информация о пострадавших, а также повреждениях объектов.
Представительство Луганской Народной Республики в СЦКК заявило, что Вооружённые силы Украины обстреляли из реактивных систем залпового огня "Град" населённые пункты Нижнее Лозовое и Логвиново на территории ЛНР.
"Зафиксированы обстрелы 12 населённых пунктов", — говорится в сообщении представительства.
Как уточняется, по населённым пунктам Логвиново и Нижнее Лозовое вели обстрел из РСЗО "Град". Было выпущено 80 и 40 снарядов соответственно. Информация о пострадавших, а также повреждениях объектов уточняется.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Обложка © Getty Images / Aytac Unal / Anadolu Agency