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27 февраля, 16:25

Переговоры России и Украины состоятся на КПП Александровка — Вильча

Ранее СМИ Незалежной писали, что встреча между странами началась, однако эту информацию опроверг МИД РФ, уточнив, что представители только прибывают к месту назначения.

Местом, где состоятся переговоры делегаций со стороны России и Украины, будет пункт пропуска Александровка — Вильча. Об этом сообщает "Sputnik Беларусь".

"Место переговоров России и Украины — Александровка — Вильча. Ближайший белорусский город — Наровля", — говорится в сообщении.

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Ранее МИД Белоруссии подтвердил прибытие делегации из России на переговоры с Украиной. В ходе встречи белорусская сторона пообещала взять на себя решение всех протокольных, логистических и иных вопросов. Однако президент Украины Владимир Зеленский предложил РФ провести переговоры в Варшаве, Стамбуле или Баку. Делегация России ждала ответа Украины по переговорам до 15:00. Лукашенко провёл с Зеленским телефонный разговор, после чего украинская делегация всё же выехала на встречу, в Гомельскую область выдвинулись и российские представители. Также украинские СМИ писали, что переговоры России и Украины начались, однако эту информацию опроверг МИД РФ, уточнив, что представители только прибывают к месту назначения.

Обложка © Getty Images / Vyacheslav Madiyevskyy / Ukrinform / Future Publishing

Николь Вербер

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