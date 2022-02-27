Переговоры России и Украины состоятся на КПП Александровка — Вильча
Ранее СМИ Незалежной писали, что встреча между странами началась, однако эту информацию опроверг МИД РФ, уточнив, что представители только прибывают к месту назначения.
Местом, где состоятся переговоры делегаций со стороны России и Украины, будет пункт пропуска Александровка — Вильча. Об этом сообщает "Sputnik Беларусь".
"Место переговоров России и Украины — Александровка — Вильча. Ближайший белорусский город — Наровля", — говорится в сообщении.
Ранее МИД Белоруссии подтвердил прибытие делегации из России на переговоры с Украиной. В ходе встречи белорусская сторона пообещала взять на себя решение всех протокольных, логистических и иных вопросов. Однако президент Украины Владимир Зеленский предложил РФ провести переговоры в Варшаве, Стамбуле или Баку. Делегация России ждала ответа Украины по переговорам до 15:00. Лукашенко провёл с Зеленским телефонный разговор, после чего украинская делегация всё же выехала на встречу, в Гомельскую область выдвинулись и российские представители. Также украинские СМИ писали, что переговоры России и Украины начались, однако эту информацию опроверг МИД РФ, уточнив, что представители только прибывают к месту назначения.
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