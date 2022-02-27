МИД: Переговоры между Россией и Украиной ещё не начались

Ранее появились сведения о начавшейся встрече. Однако ведомство опровергло информацию и рассказало, что стороны только прибывают к месту.

Запланированные переговоры между Россией и Украиной на белорусско-украинской границе ещё не начались. Сейчас делегации только приезжают в назначенное место. Об этом сообщает МИД РФ.