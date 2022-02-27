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27 февраля, 15:45
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МИД: Переговоры между Россией и Украиной ещё не начались

Ранее появились сведения о начавшейся встрече. Однако ведомство опровергло информацию и рассказало, что стороны только прибывают к месту.

Запланированные переговоры между Россией и Украиной на белорусско-украинской границе ещё не начались. Сейчас делегации только приезжают в назначенное место. Об этом сообщает МИД РФ.

"Переговоры ещё не начались, стороны только прибывают к месту их проведения", — уточнили в дипведомстве, комментируя информацию о якобы стартовавшей встрече российской и украинской сторон.

Ранее МИД Белоруссии подтвердил прибытие делегации из России на переговоры с Украиной. В ходе встречи белорусская сторона пообещала взять на себя решение всех протокольных, логистических и иных вопросов. Однако президент Украины Владимир Зеленский предложил РФ провести переговоры в Варшаве, Стамбуле или Баку. Делегация России ждала ответа Украины по переговорам до 15:00. Лукашенко провёл с Зеленским телефонный разговор, после чего украинская делегация всё же выехала на встречу, в Гомельскую область выдвинулись и российские представители.

Кулеба не исключил, что итогом переговоров России и Украины станет мир

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Обложка © Shutterstock

Татьяна Миссуми

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