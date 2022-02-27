Глава МИД Турции не видит пользы для Европы в разрыве связей с Россией
При этом в ведомстве подчеркнули, что поддерживают в конфликте Украину и выступают за диалог.
Турция не видит необходимости разрывать отношения с Россией, но при этом осуждает операцию Москвы по защите Донбасса и призывает стороны к диалогу. Об этом заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу.
"Утверждения о том, что Турция не участвовала в санкциях [против России], не соответствуют действительности. Мы сказали, что не приемлем нападения России. Наша цель — быть за диалог. Мы чётко заявили о своей поддержке Украины", — сказал он в эфире CNN Türk.
По его убеждению, Запад не выиграет в случае прекращения контактов с Москвой. "Есть ли какая-то польза для Совета Европы в разрыве связей с Россией? Нет", — резюмировал дипломат.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. О главных событиях спецоперации читайте в онлайн-трансляции Лайфа.
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