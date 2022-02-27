Глава МИД Турции не видит пользы для Европы в разрыве связей с Россией

При этом в ведомстве подчеркнули, что поддерживают в конфликте Украину и выступают за диалог.

Турция не видит необходимости разрывать отношения с Россией, но при этом осуждает операцию Москвы по защите Донбасса и призывает стороны к диалогу. Об этом заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу.

"Утверждения о том, что Турция не участвовала в санкциях [против России], не соответствуют действительности. Мы сказали, что не приемлем нападения России. Наша цель — быть за диалог. Мы чётко заявили о своей поддержке Украины", — сказал он в эфире CNN Türk.

По его убеждению, Запад не выиграет в случае прекращения контактов с Москвой. "Есть ли какая-то польза для Совета Европы в разрыве связей с Россией? Нет", — резюмировал дипломат.