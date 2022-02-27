Кулеба не исключил, что итогом переговоров России и Украины станет мир

При этом он отметил, что Незалежная не собирается сдаваться и капитулировать, а хочет выслушать позицию РФ и сказать своё мнение.

"В переговорах как таковых нет ничего плохого. И, если итогом этих переговоров будет мир и окончание войны, это необходимо приветствовать. Но мы — я хочу ясно дать понять — не сдадимся. Мы не капитулируем. Мы не отдадим ни пяди территории. Цель нашей борьбы не в этом", — сказал Кулеба, выступление которого транслировалось на ютуб-канале МИД Украины.