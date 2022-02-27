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Регион
Опубликовано 27 февраля 2022, 15:33
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Кулеба не исключил, что итогом переговоров России и Украины станет мир

При этом он отметил, что Незалежная не собирается сдаваться и капитулировать, а хочет выслушать позицию РФ и сказать своё мнение.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя переговоры делегаций России и Незалежной в Белоруссии, не исключил вероятность, что итогом встречи может стать мир.

"В переговорах как таковых нет ничего плохого. И, если итогом этих переговоров будет мир и окончание войны, это необходимо приветствовать. Но мы — я хочу ясно дать понять — не сдадимся. Мы не капитулируем. Мы не отдадим ни пяди территории. Цель нашей борьбы не в этом", — сказал Кулеба, выступление которого транслировалось на ютуб-канале МИД Украины.

Он отметил, что Незалежная на переговорах намерена выслушать позицию Москвы и высказать своё мнение по поводу действий России.

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Ранее МИД Белоруссии подтвердил прибытие делегации из России на переговоры с Украиной. В ходе встречи белорусская сторона пообещала взять на себя решение всех протокольных, логистических и иных вопросов. Однако президент Украины Владимир Зеленский предложил РФ провести переговоры в Варшаве, Стамбуле или Баку. Делегация России ждала ответа Украины по переговорам до 15:00. Лукашенко провёл с Зеленским телефонный разговор, после чего украинская делегация всё же выехала на встречу, в Гомельскую область выдвинулись и российские представители.

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Обложка © Getty Images / Lev Radin / Pacific Press / LightRocket

Николь Вербер
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