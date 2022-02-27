Столтенберг заявил, что полностью доверяет Зеленскому в ведении переговоров с Россией
Он подчеркнул, что НАТО изначально выступало за политическое урегулирование конфликта в Незалежной.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил своё доверие президенту Украины Владимиру Зеленскому в процессе ведения переговоров с Россией, которые проходят сегодня в Гомельской области.
"Я полностью доверяю Зеленскому и его мнению относительно того, верно ли проводить переговоры и искать политическое решение. НАТО изначально выступало за политическое урегулирование, нам предстоит выяснить, готова ли Россия пойти на серьёзные уступки и уважать суверенитет Украины", — заявил генсек НАТО.
Ранее МИД Белоруссии подтвердил прибытие делегации из России на переговоры с Украиной. В ходе встречи белорусская сторона пообещала взять на себя решение всех протокольных, логистических и иных вопросов. Однако президент Украины Владимир Зеленский предложил РФ провести переговоры в Варшаве, Стамбуле или Баку. Делегация России ждала ответа Украины по переговорам до 15:00. Лукашенко провёл с Зеленским телефонный разговор, после чего украинская делегация всё же выехала на встречу, в Гомельскую область выдвинулись и российские представители. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
Обложка © Getty Images / Dursun Aydemir / Anadolu Agency