Столтенберг заявил, что полностью доверяет Зеленскому в ведении переговоров с Россией

Он подчеркнул, что НАТО изначально выступало за политическое урегулирование конфликта в Незалежной.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил своё доверие президенту Украины Владимиру Зеленскому в процессе ведения переговоров с Россией, которые проходят сегодня в Гомельской области.

"Я полностью доверяю Зеленскому и его мнению относительно того, верно ли проводить переговоры и искать политическое решение. НАТО изначально выступало за политическое урегулирование, нам предстоит выяснить, готова ли Россия пойти на серьёзные уступки и уважать суверенитет Украины", — заявил генсек НАТО.