НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 февраля, 15:11
30379

СМИ: Переговоры России и Украины начались

Официального подтверждения на данный момент информация не получила.

Переговоры между Россией и Украиной начались, сообщил представитель Владимира Зеленского в Конституционном суде Фёдор Вениславский украинским СМИ.

Официального подтверждения на данный момент информация не получила.

Украина согласилась на переговоры с Россией без предварительных условий

Украина согласилась на переговоры с Россией без предварительных условий

Ранее МИД Белоруссии подтвердил прибытие делегации из России на переговоры с Украиной. В ходе встречи белорусская сторона пообещала взять на себя решение всех протокольных, логистических и иных вопросов. Однако президент Украины Владимир Зеленский предложил РФ провести переговоры в Варшаве, Стамбуле или Баку. Делегация России ждала ответа Украины по переговорам до 15:00. Лукашенко провёл с Зеленским телефонный разговор, после чего украинская делегация всё же выехала на встречу, в Гомельскую область выдвинулись и российские представители.

Обложка © Shutterstock

Алёна Темирчиева

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1