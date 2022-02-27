СМИ: Переговоры России и Украины начались
Официального подтверждения на данный момент информация не получила.
Переговоры между Россией и Украиной начались, сообщил представитель Владимира Зеленского в Конституционном суде Фёдор Вениславский украинским СМИ.
Официального подтверждения на данный момент информация не получила.
Ранее МИД Белоруссии подтвердил прибытие делегации из России на переговоры с Украиной. В ходе встречи белорусская сторона пообещала взять на себя решение всех протокольных, логистических и иных вопросов. Однако президент Украины Владимир Зеленский предложил РФ провести переговоры в Варшаве, Стамбуле или Баку. Делегация России ждала ответа Украины по переговорам до 15:00. Лукашенко провёл с Зеленским телефонный разговор, после чего украинская делегация всё же выехала на встречу, в Гомельскую область выдвинулись и российские представители.
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