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Регион
Опубликовано 27 февраля 2022, 15:11
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СМИ: Переговоры России и Украины начались

Официального подтверждения на данный момент информация не получила.

Переговоры между Россией и Украиной начались, сообщил представитель Владимира Зеленского в Конституционном суде Фёдор Вениславский украинским СМИ.

Официального подтверждения на данный момент информация не получила.

Украина согласилась на переговоры с Россией без предварительных условий
Украина согласилась на переговоры с Россией без предварительных условий

Ранее МИД Белоруссии подтвердил прибытие делегации из России на переговоры с Украиной. В ходе встречи белорусская сторона пообещала взять на себя решение всех протокольных, логистических и иных вопросов. Однако президент Украины Владимир Зеленский предложил РФ провести переговоры в Варшаве, Стамбуле или Баку. Делегация России ждала ответа Украины по переговорам до 15:00. Лукашенко провёл с Зеленским телефонный разговор, после чего украинская делегация всё же выехала на встречу, в Гомельскую область выдвинулись и российские представители.

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Обложка © Shutterstock

Алёна Темирчиева
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