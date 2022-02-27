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Регион
Опубликовано 27 февраля 2022, 15:03
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Постпред США при ООН: Американские военные не будут действовать в воздухе над Украиной

Дипломат напомнила, что ранее президент страны Джо Байден дал ясно понять, что они не ступят на землю Незалежной.

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что американских ВС не будет в воздушном пространстве Украины, поскольку Штаты не собираются ставить под угрозу своих военных ради помощи Незалежной.

"Президент [США Джо Байден] дал ясно понять, что мы не ступим на землю [Украины]. Мы не собираемся ставить под угрозу американских военных, это означает, что их также не будет в воздухе [над Украиной]", сказала она в эфире телеканала CNN.

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Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил — речи о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.


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Обложка © Getty Images / Tayfun Coskun / Anadolu Agency

Николь Вербер
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