Постпред США при ООН: Американские военные не будут действовать в воздухе над Украиной

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что американских ВС не будет в воздушном пространстве Украины, поскольку Штаты не собираются ставить под угрозу своих военных ради помощи Незалежной.

"Президент [США Джо Байден] дал ясно понять, что мы не ступим на землю [Украины]. Мы не собираемся ставить под угрозу американских военных, это означает, что их также не будет в воздухе [над Украиной]", — сказала она в эфире телеканала CNN.