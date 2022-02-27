Минобороны РФ: Войска ДНР установили контроль над Анадолем и Андреевкой

В ведомстве отметили, что националисты выступают заградотрядами для украинских военных и продолжают использовать мирных жителей в качестве живого щита.

Представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал о военной обстановке на Украине. Видео © Минобороны РФ

Войска ЛНР при огневой поддержке Вооружённых сил России продвинулись на 56 километров и продолжают развивать наступление. Подразделения ДНР углубились на 3 километра в направлении села Петровское. Установлен контроль над населёнными пунктами Анадоль и Андреевка, сообщил представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он отметили, что в Северодонецке Луганской области националисты пытаются остановить отступающие подразделения ВСУ, действуя как заградотряды и угрожая расстрелом командирам. По словам Конашенкова, жертвами заградотрядов уже стали четыре офицера ВСУ. А в Мариуполе националисты используют горожан как живой щит.

"В Мариуполе прибывшие из Львовской области штурмовые отряды "Правого сектора"* терроризируют мирных жителей. Националисты размещают бронетехнику и артиллерию в жилых кварталах, используя местное население в качестве живого щита, — пояснил Конашенков.