Минобороны РФ: Войска ДНР установили контроль над Анадолем и Андреевкой
В ведомстве отметили, что националисты выступают заградотрядами для украинских военных и продолжают использовать мирных жителей в качестве живого щита.
Представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал о военной обстановке на Украине. Видео © Минобороны РФ
Войска ЛНР при огневой поддержке Вооружённых сил России продвинулись на 56 километров и продолжают развивать наступление. Подразделения ДНР углубились на 3 километра в направлении села Петровское. Установлен контроль над населёнными пунктами Анадоль и Андреевка, сообщил представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Он отметили, что в Северодонецке Луганской области националисты пытаются остановить отступающие подразделения ВСУ, действуя как заградотряды и угрожая расстрелом командирам. По словам Конашенкова, жертвами заградотрядов уже стали четыре офицера ВСУ. А в Мариуполе националисты используют горожан как живой щит.
"В Мариуполе прибывшие из Львовской области штурмовые отряды "Правого сектора"* терроризируют мирных жителей. Националисты размещают бронетехнику и артиллерию в жилых кварталах, используя местное население в качестве живого щита, — пояснил Конашенков.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
* Деятельность экстремистской организации запрещена в России по решению Верховного суда.
Представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал о военной обстановке на Украине. Видео © Минобороны РФ